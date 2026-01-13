Solos y a bordo de 'minibarcos': la gran regata atlántica en solitario regresa a Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria volverá a ser uno de los puertos clave de la regata transatlántica en solitario Mini Transat en las ediciones de 2027 y 2029, tras la selección de la candidatura conjunta presentada junto a La Rochelle (Francia) y Salvador de Bahía (Brasil). La decisión ha sido adoptada por el comité de dirección de la Clase Mini, organizadora de la prueba.

La regata partirá desde el puerto francés de La Rochelle y tendrá como meta final Salvador de Bahía, con escala en la capital grancanaria. La salida está prevista para el mes de septiembre en ambas ediciones, según el calendario avanzado por la organización.

Criterios de selección

El comité de dirección ha valorado el compromiso institucional, técnico y logístico de las tres ciudades, así como la apuesta por la reducción de la huella de carbono del evento y el fomento de la participación de mujeres navegantes en una prueba históricamente exigente y de carácter internacional.

El concejal de Turismo, Desarrollo Local y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, señaló que la designación supone “un éxito de todo el sector náutico de la ciudad” y subrayó la oportunidad que representa para reforzar la colaboración con otros destinos atlánticos de referencia.

Una regata en solitario por el Atlántico

La Mini Transat es una regata bienal en la que navegantes en solitario cruzan el océano a bordo de veleros de 6,50 metros de eslora, sin asistencia exterior y con medios de navegación limitados. La prueba está considerada uno de los mayores desafíos de la vela oceánica por sus condiciones técnicas y de resistencia.

La escala en Las Palmas de Gran Canaria implica la llegada, asistencia técnica y preparación de la segunda etapa para más de 80 embarcaciones, durante un periodo estimado de tres a cuatro semanas, antes de retomar la travesía atlántica.

Experiencia previa de la ciudad

La capital grancanaria ya fue sede de la Mini Transat en 2017 y 2019, ediciones que consolidaron su experiencia en la organización de grandes eventos náuticos internacionales y reforzaron su posicionamiento como puerto estratégico en el Atlántico medio.

La organización ha informado de que se distribuirán imágenes de archivo correspondientes a la escala de la edición de 2019 en Las Palmas de Gran Canaria, como parte del material gráfico del anuncio.