El drama de Margarita: la Autoridad Portuaria retira a la fuerza el ‘Claudine’ del Muelle Deportivo

50 minutos después de la hora prevista, a las 10.50 horas, ocho agentes de la Guardia Civil y tres de la Policía Portuaria sacaron a la fuerza a Margarita de su barco Claudine Estrea, que fue retirado del Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas remolcado por dos falúas de la Autoridad Portuaria mientras decenas de personas se manifestaban junto al pantalán I, donde esta mujer de 71 años residía desde 2020. Con este desalojo forzoso, la institución portuaria culmina un expediente que, según explica, se inició en 2023.

A las nueve de la mañana, miembros de los colectivos Derecho al Techo y Mi barco, mi casa empezaron a concentrarse a las puertas del pantalán donde estaba atracado el velero de Margarita. Cerca, la directora de la Marina, Dácil La Cámara, aguardaba junto a personal de la institución y varios agentes de la Policía Portuaria, el momento del desahucio, que estaba previsto a las 10.00 horas. Mientras, Margarita esperaba en la cubierta acompañada por dos residentes del muelle.

Despliegue policial

A todos ellos se unieron más de una docena de agentes de la Guardia Civil que llegaron en cuatro vehículos.

El Ayuntamiento capitalino ofrece apoyo y alojamiento temporal a la afectada

Tras casi una hora de intentos de que abandonara de forma voluntaria el barco, varios guardias civiles accedieron a la embarcación y después reducir a una de las personas que ofrecía resistencia y sacarla del pantalán en volandas, sacaron a Margarita, que no dejaba de gritar que pararan el desahucio e, incluso, pidió que la dejaran morir allí. Fuera, fue atendida en una ambulancia y pese a que se resistía a acudir a un centro hospitalario, finalmente fue trasladada a un centro sanitario y, posteriormente, a uno de acogida.

Actuación de Bienestar Social

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asegura que dos trabajadoras de Bienestar Social están atendiendo a Margarita con el fin de ofrecerle "alojamiento temporal", después de que la Autoridad Portuaria le informara este martes del desahucio, aunque la institución que preside Beatriz Calzada asegura que lo hizo el lunes. Sin embargo, el Consistorio recibió el correo del director del Puerto a las diez menos diez de esta mañana, avisando de que el desalojo sería este miércoles. "Lo primero son las personas y con la intervención técnica se depurarán las alternativas", resalta la concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas.

La Autoridad Portuaria insiste en que el Claudine Estrea no reúne las condiciones de seguridad necesarias para continuar atracado en el Muelle Deportivo pantalán y asegura que esta embarcación no forma parte de los procesos de desalojo de los barcos vivienda . "Es un barco que no tiene ni mastil ni motor", explica la institución, que añade que "se le hizo una prueba de motor a esta embarcación con ella delante y ella misma manifestó que este barco nunca ha tenido motor".

Esther Medina Álvarez

Margarita llegó hace algo más de cinco años a la isla para acompañar a su hijo, que estaba enfermo de cáncer y cuando falleció decidió permanecer en la isla. Su experiencia, explican algunas de las personas de la plataforma Derecho al Techo que afirman que mantienen con ella una relación de amistad, "tiene un trauma con los hospitales" desde entonces.

Decenas de activistas se manifestaron durante horas en apoyo a la mujer

"Proceso especulativo"

Jonathan Mesa, uno de los miembros de Derecho al Techo, explicó que este colectivo considera que este desahucio "es un síntoma más de la extensión de la crisis habitacional" y que "el Puerto está usando unos argumentos muy parecidos a los que se usan para expulsar a los vecinos de otros barrios, como en Guanarteme; un proceso especulativo que lo que busca es que aparezcan nuevos vecinos con mayor poder adquisitivo, es decir, una privatización".

Esa es también la opinión de Antonio Pérez, que habló en nombre de Mi barco, mi casa, y no solo negó que el Claudine tenga problemas de flotabilidad o suponga un riesgo para Margarita. Además, cuestionó la legalidad del desahucio porque, a su juicio, debía estar presente un representante judicial y la afectada debía estar acompañada de un abogado.