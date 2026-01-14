¿Por qué se llama Almatriche? Así nació el barrio que hoy aspira a ser el de la UD Las Palmas

Almatriche empieza a colarse entre los barrios a los que Las Palmas de Gran Canaria prestará más atención a partir de 2026. A finales del año pasado, Miguel Ángel Ramírez anunció que la UD Las Palmas, que él preside, construirá 1.250 viviendas en dos parcelas adquiridas no hace mucho.

Unos terrenos con los que el club obtendría decenas de millones de euros en ingresos si finalmente no se levanta el estadio con el que Ramírez llegó a presionar al Cabildo ante la posibilidad de no obtener en el futuro la explotación del nuevo Estadio de Gran Canaria. Almatriche sería, como lo definió el propio Ramírez, «el barrio de la UD Las Palmas».

Pero mientras se aclara si el amarillo acaba tiñendo la zona, Almatriche luce últimamente más verde que nunca tras las lluvias. Fue una de las áreas por las que Las Palmas de Gran Canaria se ensanchó hacia Tamaraceite y San Lorenzo, un territorio que dio respiro a la capital y que hoy es ya un barrio consolidado, aunque todavía en constante transformación.

Antes de urbanizarse, Almatriche fue durante siglos una zona de paso, atravesada por caminos y vinculada sobre todo al aprovechamiento del agua en el entorno del Guiniguada. Las referencias al lugar fueron durante mucho tiempo más geográficas que residenciales, sin un núcleo urbano definido. El asentamiento estable y el crecimiento poblacional llegarían más tarde, ya en el siglo XX, cuando la ciudad comenzó a estirarse hacia donde pudo.

Fotografía de la Fuente de Morales, hacia 1910. / Fedac

Antes de que existiera el barrio

El nombre no es casual. Almatriche procede de un término de origen árabe vinculado a una canalización excavada en la tierra para conducir el agua de riego, una alusión directa al aprovechamiento del agua en la zona que hoy ocupa el barrio. El término remite así a una función concreta del territorio mucho antes de su urbanización.

Almatriche no nació como nombre de barrio, sino ligado a una infraestructura hidráulica concreta. Desde al menos el siglo XVI, el término se utilizó para designar acequias madre y canalizaciones de agua que encauzaban los caudales de fuentes y barrancos dentro de los sistemas tradicionales de riego y abastecimiento. Con el tiempo, pasó de nombrar una función a identificar un enclave concreto.

En el Almatriche actual, el nombre quedó ligado a la Fuente de Morales y a las conducciones que durante siglos llevaron el agua de abasto a la ciudad. Desde este punto partían las acequias que abastecieron a Las Palmas desde finales del siglo XV.

No fue, además, el único sitio que llevó ese nombre. Según recoge Humberto Pérez en su blog sobre historia grancanaria, en Tenoya existió también un Almatriche, documentado desde el siglo XVII y vinculado a las conducciones de agua de la zona. El topónimo se conserva hoy en una calle.