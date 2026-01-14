Un ataque "cara a cara" con una primera puñalada mortal: las forenses reconstruyen el crimen del bar Estrella

La primera puñalada que recibió el joven Yenedey N.M., que murió el 19 de mayo de 2023 tras ser agredido en un bar de Las Palmas de Gran Canaria, fue mortal de necesidad y en un ataque "cara a cara", han afirmado este miércoles las dos médicas forenses que efectuaron el informe de autopsia.

Juicio con jurado en la Audiencia de Las Palmas

En la tercera sesión del juicio con Jurado en la Audiencia de Las Palmas contra el acusado José Miguel A., a quien la fiscal atribuye un delito de homicidio y dos de lesiones, una de ellas leve, y la acusación ejercida por la madre del fallecido, el de asesinato, las forenses han explicado que la primera puñalada llegó al pulmón, lo que produjo una hemorragia difícil de contener y causó la muerte de la víctima, tres horas después en el hospital, informa Efe.

Lesiones defensivas y ataque en pocos segundos

El cadáver presentaba en el lateral izquierdo del cuerpo, además de esta lesión en el tórax, otra por encima de la cadera que impacta en el hueso, así como otras dos heridas superficiales en el antebrazo izquierdo que las forenses atribuyen a que intentó defenderse.

Las dos lesiones profundas se produjeron en un periodo de tiempo muy corto porque no hay cambio de posición entre el agresor y la víctima, y las direcciones de las heridas son parecidas, han detallado las médicas.

Consumo de alcohol y drogas

Así mismo, han señalado que el consumo de alcohol y drogas por parte de una persona no siempre impide saber lo que se está haciendo, ya que el acusado había estado bebiendo y consumiendo cocaína desde el día anterior a los hechos.

Heridos durante el apuñalamiento

En cuanto a la lesión que presentaba en el glúteo izquierdo la amiga de Yenedey N.M. que supuestamente se encontraba entre el fallecido y el acusado, han indicado que fue superficial y se produjo por un objeto cortante, que también pudo ser un cristal, pero lo probable es que fuera con el mismo cuchillo.

En relación a la que sufrió el dueño del local en la cabeza, han determinado que fue provocada por un golpe al intentar quitarle el arma al acusado.

Un solo arma en todas las agresiones

En cualquier caso, han apuntado que todas las heridas están producidas por el mismo arma, al igual que la de la chica porque se trata de lesiones incisas y se originan en un mismo entorno.

Informe policial y ADN del cuchillo

En la sesión de esta mañana han declarado también varios policías que se desplazaron ese día al bar tras ser alertados del apuñalamiento, así como dos peritos policiales que efectuaron el informe de ADN del cuchillo, donde se hallaron dos huellas, una identificada con el detenido y otra de un desconocido, además de la sangre de la víctima en la hoja.

La Fiscalía pide 17 apños por homicidio y la acusación particular, 22 por asesinato

Testigos del entorno del acusado

Ante el tribunal ha comparecido la amiga del acusado que estuvo de fiesta con él ese día y con la que estuvo consumiendo alcohol y cocaína hasta que el procesado se fue al bar donde ocurrieron los hechos.

Peticiones de penas e indemnizaciones

La fiscal Teseida García solicita una pena de 17 años de cárcel para el acusado por un delito de homicidio y otro de lesiones, así como una multa de 400 euros por la herida leve que sufrió el dueño del bar, mientras que el abogado de la acusación particular, Mariano del Río, pide 22 años de cárcel por entender que Yenedey N.M. fue asesinado.

Las acusaciones reclaman que se indemnice a la madre y la hermana del fallecido con 60.000 euros, en el caso de la fiscal, que pide también 400 euros para la amiga del fallecido por las secuelas de su herida, si bien la acusación particular eleva a 200.000 euros la cantidad a pagar a la madre y a la hermana.

La defensa pide la absolución

La defensa, ejercida por Juan Rafael Martín, plantea la absolución de José Miguel A.