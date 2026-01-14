La burocracia retrasa los presupuestos de Las Palmas de Gran Canaria 2026 hasta febrero

Los presupuestos de Las Palmas de Gran Canaria para 2026 todavía tendrán que esperar hasta febrero. El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, explicó este miércoles en Comisión de Pleno que las cuentas municipales han sufrido un retraso "en gran medida" por la demora en la emisión de informes internos que deben emitir los centros gestores del Ayuntamiento. La Junta de Gobierno dará el visto bueno previsiblemente el próximo 29 de enero, por lo que la aprobación inicial en pleno extraordinario tendrá lugar a mediados de febrero.

Spínola indicó en la Comisión a preguntas de la oposición que ha habido principalmente tres razones que justifican este retraso. Además, de la demora en la burocracia interna municipal, según el edil la Comunidad Autónoma tardó hasta el 21 de octubre en entregar la cuantía del fondo canario de financiación, "esto afecta de una manera importante a los ingresos". Por otro lado, el decreto ley del 3 de diciembre fijó un incremento del 2,5% en la masa salarial de los empleados públicos, "por lo que tuvimos que recalcular el capítulo uno del Ayuntamiento y de las sociedades mercantiles".

Mientras llega esa aprobación inicial, el Ayuntamiento prorrogó los presupuestos de 2025 el pasado 30 de diciembre. Según el edil, los últimos trámites ya están en marcha. Esta semana aprobarán sus cuentas definitivas los tres organismos autónomos del Consistorio: el Patronato del Museo Néstor, el Instituto Municipal de Empleo y Formación (Imef) y el Instituto Municipal de Deportes (IMD). Estas se remitirán a la intervención para luego pasar a Comisión de Pleno.

Pleno extraordinario

Tras la aprobación en Junta de Gobierno del 29 de enero, según el calendario que desgranó Spínola, las cuentas deberán ir a una Comisión de Pleno Económico-Financiera especial donde deberán comparecer cada uno de los concejales con áreas de gobierno. Durante esos días, la oposición podrá presentar las enmiendas pertinentes para, a continuación, pasar a su aprobación en un pleno extraordinario a mitad de febrero. Finalmente, irán a exposición pública antes de su aprobación definitiva y entrada en vigor ya previsiblemente en el mes de marzo.

Desde la oposición recalcaron que todas las administraciones locales en las Islas dependen de los fondos canarios de financiación. "El Gobierno de Canarias es el que cumplió pese a todas las incertidumbres que genera Pedro Sánchez", recriminó la portavoz del PP, Jimena Delgado, y le cuestionó "¿por qué Santa Cruz de Tenerife aprobó el presupuesto el 17 de noviembre?". Delgado acusó a Spínola de ser "el concejal de las excusas".

El concejal de Hacienda le recriminó a Delgado "traer a este ayuntamiento la crispación e irratibilidad del Congreso, sus formas van in crescendo de agresividad". La portavoz popular solicitó que el pleno extraordinario no coincidiera cuando esta tiene que acudir a las Cortes en Madrid.