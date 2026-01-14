Coalición Canaria LPGC analiza los retos de la ciudad y la Agenda Canaria junto con Cristina Valido

El Comité Local de Coalición Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, encabezado por su secretaria local, Esther Monzón, ha organizado en la tarde de este miércoles un encuentro abierto con simpatizantes y militantes junto con la representante de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, para analizar la coyuntura política estatal actual y los principales retos que afronta la Agenda Canaria, así como las consecuencias a las que se están enfrentando sectores estratégicos en la capital grancanaria por la inacción del Estado.

"Durante la jornada de hoy hemos escuchado y trabajado con el sector portuario, que sigue a la espera de una exención en la aplicación de las ETS y del desarrollo de la ley de puertos; así como con el sector industrial, que también comparte muchas de estas preocupaciones", ha señalado Valido.

En el encuentro, la diputada también ha abordado cómo se encuentra el Congreso de los Diputados y el desarrollo de una Legislatura especialmente compleja, marcada por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y por un contexto de inestabilidad política. Asimismo, ha analizado la posibilidad de unas elecciones autonómicas próximas en varias comunidades, y cómo estos procesos pueden influir en la estabilidad del Gobierno central y, en consecuencia, en la defensa de los intereses de Canarias.

Por otro lado, la nacionalista también ha puesto el acento en la dificultad de defender los asuntos canarios contando con una sola representante en el Congreso, subrayando la importancia de incrementar la representación de Coalición Canaria para fortalecer la capacidad de negociación, adaptar las leyes estatales a la normativa y a la realidad específica de Canarias, y lograr avances concretos para el Archipiélago. "La singularidad de nuestros retos exige una representación más fuerte y más numerosa para que se nos escuche y se nos tenga en cuenta de verdad en la toma de decisiones, así como también para reforzar nuestra capacidad de negociación y lograr avances reales y concretos que beneficien al Archipiélago.", ha incidido Valido.

Entre los diferentes asuntos tratados, Cristina Valido se ha referido también al debate sobre la financiación de las comunidades autónomas, un tema que en los próximos días centrará buena parte de la agenda política estatal, así como a la situación de los canarios y canarias en Venezuela, coincidiendo con la celebración de un pleno monográfico en el Congreso sobre esta cuestión.

"Nosotros creemos que los repartos tienen que ser justos y tienen que responder a una aritmética clara y que si somos el 4,6% de la población nos corresponde una cantidad igual que la que corresponde a cada uno de los habitantes de otro territorio. Lo que no podemos es aceptar que nos den una cifra que no responde a la inversión que se va a hacer por habitantes en otros territorios y vamos a seguir peleando para que la cifra sea la que nos corresponde", ha comentado la diputada por CC.

El encuentro se ha desarrollado en un clima de diálogo abierto y participativo, siguiendo la línea del acto celebrado recientemente en Tenerife, donde una parte importante del tiempo se dedicó al debate con los asistentes. Militantes, simpatizantes y cargos públicos municipales han trasladado sus opiniones, preocupaciones y propuestas, permitiendo trazar líneas de trabajo comunes de cara al futuro, especialmente ante un posible escenario electoral.

Por su parte, la secretaria local de Coalición Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, Esther Monzón, ha destacado la importancia de impulsar este tipo de encuentros abiertos como herramienta fundamental para acercar la política a la ciudadanía y reforzar la participación. "Estos espacios nos permiten escuchar de primera mano a los vecinos y las vecinas, compartir análisis y construir propuestas desde el diálogo y la cercanía, que nos ayuden a responder mejor a las preocupaciones reales de nuestra realidad", ha señalado Monzón.

"Hoy hemos tenido la suerte de contar con Cristina Valido, que ha puesto encima de la mesa la importancia de que Canarias tenga voz y voto en Madrid. Cristina ha hablado de muchísimas situaciones importantes que nos afectan a Canaria directamente y que nosotros, Coalición Canaria, somos realmente el único partido que puede luchar, votar y trabajar para y por las Islas sin esa disciplina de partido nacional que tienen el resto de los partidos", ha resaltado Esther Monzón, secretaria local de CC LPGC.

Asimismo, en el encuentro Esther Monzón ha señalado que la falta de avances en la acción del Gobierno estatal tiene su reflejo también en Canarias. "Las dificultades y la ausencia de respuestas claras por parte del PSOE a nivel estatal se trasladan igualmente al ámbito autonómico, afectando a la capacidad de dar soluciones eficaces a los problemas que preocupan a la ciudadanía canaria", ha indicado.