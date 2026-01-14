Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud pública

2.816 actuaciones y un 41% más: así fue el control de plagas en Las Palmas de Gran Canaria en 2025

Las actuaciones de desratización, desinsectación y desinfección se desplegaron en los cinco distritos y en casi 500 calles

Servicio de control de plagas en la calle Ruiz de Alda de Las Palmas de Gran Canaria.

Servicio de control de plagas en la calle Ruiz de Alda de Las Palmas de Gran Canaria. / LP /DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria registró en 2025 un total de 2.816 intervenciones de control de plagas, lo que supone un incremento del 41% respecto al año anterior. Las actuaciones incluyeron trabajos de desratización, desinsectación y desinfección en los cinco distritos del municipio, con presencia en vías públicas y dependencias municipales.

Balance anual de actuaciones

Del total contabilizado, 2.271 intervenciones fueron ejecutadas por el personal municipal del área de Salud Pública, mientras que 545 actuaciones correspondieron a la empresa adjudicataria del servicio, que inició su actividad en octubre. Este refuerzo permitió ampliar la cobertura operativa durante el último trimestre del año.

Cobertura territorial

Las actuaciones alcanzaron 483 calles y 54 plazas, además de diversas instalaciones municipales. Los trabajos se realizaron mediante técnicas específicas y con productos autorizados, con el objetivo de garantizar la seguridad del entorno urbano y la salubridad pública.

Comparativa interanual

El aumento del 41% en el número de intervenciones refleja una mayor capacidad de respuesta frente a 2024, impulsada por la suma de recursos municipales y el refuerzo contratado a final de año. El incremento se distribuyó de forma homogénea en los distintos barrios del municipio.

Planificación y atención ciudadana

El servicio de control de plagas revisa semanalmente su planificación para priorizar las zonas con mayor incidencia y actuar de forma preventiva. Además, se atienden avisos ciudadanos a través del teléfono 928 448 745 y del correo electrónico controldeplagas@laspalmasgc.es, que se incorporan a la programación operativa del servicio.

