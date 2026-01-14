Salud pública
2.816 actuaciones y un 41% más: así fue el control de plagas en Las Palmas de Gran Canaria en 2025
Las actuaciones de desratización, desinsectación y desinfección se desplegaron en los cinco distritos y en casi 500 calles
Las Palmas de Gran Canaria registró en 2025 un total de 2.816 intervenciones de control de plagas, lo que supone un incremento del 41% respecto al año anterior. Las actuaciones incluyeron trabajos de desratización, desinsectación y desinfección en los cinco distritos del municipio, con presencia en vías públicas y dependencias municipales.
Balance anual de actuaciones
Del total contabilizado, 2.271 intervenciones fueron ejecutadas por el personal municipal del área de Salud Pública, mientras que 545 actuaciones correspondieron a la empresa adjudicataria del servicio, que inició su actividad en octubre. Este refuerzo permitió ampliar la cobertura operativa durante el último trimestre del año.
Cobertura territorial
Las actuaciones alcanzaron 483 calles y 54 plazas, además de diversas instalaciones municipales. Los trabajos se realizaron mediante técnicas específicas y con productos autorizados, con el objetivo de garantizar la seguridad del entorno urbano y la salubridad pública.
Comparativa interanual
El aumento del 41% en el número de intervenciones refleja una mayor capacidad de respuesta frente a 2024, impulsada por la suma de recursos municipales y el refuerzo contratado a final de año. El incremento se distribuyó de forma homogénea en los distintos barrios del municipio.
Planificación y atención ciudadana
El servicio de control de plagas revisa semanalmente su planificación para priorizar las zonas con mayor incidencia y actuar de forma preventiva. Además, se atienden avisos ciudadanos a través del teléfono 928 448 745 y del correo electrónico controldeplagas@laspalmasgc.es, que se incorporan a la programación operativa del servicio.
