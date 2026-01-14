La Grada registra en 2025 una participación de más de 8.000 personas

La Grada se consolidó en 2025 como un espacio de referencia para los jóvenes en Las Palmas de Gran Canaria al registrar un aumento de actividad y de participación respecto al año anterior. La concejala de Deportes, Carla Campoamor, dio a conocer este miércoles durante la Comisión de Juventud y Deportes que 8.255 jóvenes participaron en él durante el años pasado.

Los datos refieren un incremento del 44,3%, lo que supone a consideración de la edila “una muestra clara de la consolidación del espacio como referencia, del acierto de la programación desarrollada y de la creciente demanda de los servicios ofrecidos".

Campoamor destacó también la consolidación de la Grada Tribuna como sala de estudio, con un registro de participación de 1.115 participantes, “un recurso estable de apoyo académico que era necesario en esta zona de la ciudad”.

Grada Curva, Naciente y Tribuna

El Espacio Joven La Grada está estructurado en tres áreas: Grada Curva, Grada Naciente (destinadas a actividades) y Grada Tribuna (sala de estudio), que ofrecen actividades de ocio, formación y apoyo académico.

En las zonas destinadas a actividades, en la Grada Curva y la Grada Naciente se desarrollaron un total de 329 actividades, en las que participaron 7.140 personas. De ellas, 4.536 fueron mujeres (63,53%) y 2.614 hombres (36,47%).

Por su parte, la Grada Tribuna, como sala de estudio, registró 1.115 participantes, 614 chicas (55,1%) y 501 chicos (44,9%), afianzándose como un recurso municipal de apoyo académico cada vez más utilizado en el municipio.