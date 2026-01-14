Lima & Ceviche abre sus puertas en Las Ramblas Centro con una propuesta de cocina peruana

El centro comercial Las Ramblas de Las Palmas de Gran Canaria ha incorporado un nuevo establecimiento gastronómico a su oferta con la reciente apertura de Lima & Ceviche, un restaurante especializado en cocina peruana que comenzó a funcionar a finales del pasado mes de diciembre.

El nuevo local está impulsado por el mismo equipo que gestiona la Cafetería Kallpa, conocida en la zona por su servicio y propuesta culinaria. Con este nuevo proyecto, trasladan su experiencia a una propuesta centrada en la gastronomía tradicional del Perú.

¿Qué te espera en Lima & Ceviche?

Lima & Ceviche apuesta por una carta basada en productos frescos del mercado local, fusionados con recetas y sabores característicos de la cocina andina.

Nuevo local en el Centro Comercial Las Ramblas / LP/DLP

Entre los platos destacados se encuentran los siguientes. Por un lado, 'El Frescor del Mar', que es el ceviche, preparado con cítricos y un punto equilibrado de picante. Por otro, 'La Tradición del Fuego', un lomo saltado, elaborado al wok con influencias criollas. Además, 'La Esencia de los Ajíes', conformado por distintas propuestas con ajíes peruanos, un ingrediente clave en la identidad del restaurante.

Desde su apertura, el establecimiento del centro comercial de Las Palmas de Gran Canaria ha sido bien recibido por el público y ya forma parte de la oferta gastronómica diaria del centro. Con esta incorporación, Las Ramblas refuerza su apuesta por la diversidad culinaria y la apertura a propuestas internacionales. Admite reservas a través de 928 363 923.