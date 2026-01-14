Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prealerta lluvias CanariasMiyashiro UD Las PalmasRUP Canarias240 casas de alquiler Las PalmasDesahucio Muelle DeportivoAlta Sara Carbonero
instagramlinkedin

Lima & Ceviche abre sus puertas en Las Ramblas Centro con una propuesta de cocina peruana

El nuevo restaurante invita a descubrir los sabores más representativos de Perú, con una propuesta basada en la tradición, la frescura y el cariño por lo casero

Un viaje directo al corazón de Perú

Un viaje directo al corazón de Perú / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

El centro comercial Las Ramblas de Las Palmas de Gran Canaria ha incorporado un nuevo establecimiento gastronómico a su oferta con la reciente apertura de Lima & Ceviche, un restaurante especializado en cocina peruana que comenzó a funcionar a finales del pasado mes de diciembre.

El nuevo local está impulsado por el mismo equipo que gestiona la Cafetería Kallpa, conocida en la zona por su servicio y propuesta culinaria. Con este nuevo proyecto, trasladan su experiencia a una propuesta centrada en la gastronomía tradicional del Perú.

¿Qué te espera en Lima & Ceviche?

Lima & Ceviche apuesta por una carta basada en productos frescos del mercado local, fusionados con recetas y sabores característicos de la cocina andina.

Nuevo local en el Centro Comercial Las Ramblas

Nuevo local en el Centro Comercial Las Ramblas / LP/DLP

Entre los platos destacados se encuentran los siguientes. Por un lado, 'El Frescor del Mar', que es el ceviche, preparado con cítricos y un punto equilibrado de picante. Por otro, 'La Tradición del Fuego', un lomo saltado, elaborado al wok con influencias criollas. Además, 'La Esencia de los Ajíes', conformado por distintas propuestas con ajíes peruanos, un ingrediente clave en la identidad del restaurante.

Noticias relacionadas y más

Desde su apertura, el establecimiento del centro comercial de Las Palmas de Gran Canaria ha sido bien recibido por el público y ya forma parte de la oferta gastronómica diaria del centro. Con esta incorporación, Las Ramblas refuerza su apuesta por la diversidad culinaria y la apertura a propuestas internacionales. Admite reservas a través de 928 363 923.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  4. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  5. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  6. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
  7. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  8. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas

Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria que cuentan ya con el quinto contenedor

Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria que cuentan ya con el quinto contenedor

La Grada registra en 2025 una participación de más de 8.000 personas

La Grada registra en 2025 una participación de más de 8.000 personas

"Es terrorífico para ella": Margarita, la anciana desahuciada de su barco, vuelve a pasar la noche en una pensión para personas sin hogar

El pabellón deportivo de El Batán, con goteras desde el paso de la borrasca Emilia

El pabellón deportivo de El Batán, con goteras desde el paso de la borrasca Emilia

La Universidad Popular del Cono Sur aglutinará las enseñanzas de artes escénicas

La Universidad Popular del Cono Sur aglutinará las enseñanzas de artes escénicas

La burocracia retrasa los presupuestos de Las Palmas de Gran Canaria 2026 hasta febrero

La burocracia retrasa los presupuestos de Las Palmas de Gran Canaria 2026 hasta febrero

Un ataque "cara a cara" con una primera puñalada mortal: las forenses reconstruyen el crimen del bar Estrella

2.816 actuaciones y un 41% más: así fue el control de plagas en Las Palmas de Gran Canaria en 2025

2.816 actuaciones y un 41% más: así fue el control de plagas en Las Palmas de Gran Canaria en 2025
Tracking Pixel Contents