Lopesan Hotel Group se suma al movimiento 'Dry January' con una nueva carta de cócteles sin alcohol

Los bares de Lopesan Hotel Group se han unido a la iniciativa internacional Dry January, que promueve la abstinencia de alcohol durante el mes de enero. Para ello, han lanzado una nueva carta de cócteles sin alcohol, diseñada para ofrecer una alternativa creativa y con sabor a quienes desean mantener un estilo de vida más saludable sin renunciar al placer de una buena bebida.

El concepto de Dry January ,también conocido como "enero seco", ha ganado popularidad en la última década como una forma de iniciar el año con hábitos más conscientes. Lejos de ser una simple restricción, la propuesta se presenta como una oportunidad para restablecer el equilibrio tras los excesos de las fiestas navideñas.

Según explicó Raimondo Palomba, responsable de bares de Lopesan Hotel Group, esta tendencia responde a una creciente demanda de opciones que permitan un consumo más responsable. “Lo que antes era una oferta limitada para menores, embarazadas o conductores, hoy representa una auténtica elección para un público más amplio que busca disfrutar de un cóctel sin necesidad de consumir alcohol”, afirmó.

Coctelería sin alcohol con identidad canaria

La nueva propuesta incluye versiones sin alcohol de cócteles icónicos de cada establecimiento del grupo, elaborados con ingredientes locales y de calidad. Uno de los ejemplos es la Veneguera Colada, disponible en Nereo Cocktail & Food, hecha con piña tropical de kilómetro cero cultivada en la Finca de Veneguera, además de leche, coco, vainilla y azúcar blanca.

Otros ejemplos de esta carta especial son el Pink Lemonade del Bar Central by Costa Meloneras, que combina pomelo rosa recién exprimido con agavesito y crodino, o el Virgin MariPino de SURU Cocktail Bar, elaborado con zumo de tomate, shrub artesanal de zanahoria, especias, limón de Veneguera, tabasco de chipotle y salsa Perrins.

Virgin Veneguera Colada de NEREO / LP/DLP

Una tendencia global con raíces históricas

El movimiento Dry January tuvo su origen en Reino Unido en 2013, impulsado por la organización Alcohol Change UK. Su inspiración provino de la experiencia personal de una joven británica que decidió dejar el alcohol durante enero como parte de su preparación para una media maratón. No obstante, existen precedentes históricos, como el caso de Finlandia en 1942, donde se promovió un enero de autocuidado y gestión de recursos en tiempos de guerra.

Con esta iniciativa, Lopesan Hotel Group busca ofrecer alternativas acordes con los nuevos hábitos de consumo y las tendencias de la coctelería moderna. Su apuesta demuestra que es posible brindar y celebrar sin alcohol, sin renunciar al sabor ni a la experiencia.