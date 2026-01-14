"Es terrorífico para ella": Margarita, la anciana desahuciada de su barco, vuelve a pasar la noche en una pensión para personas sin hogar

Margarita tiene 71 años y está prácticamente en la calle. Lo único que la mantiene bajo techo, por ahora, es una pensión temporal de Las Palmas de Gran Canaria que la acogió de emergencia en plena situación de vulnerabilidad. Este martes fue desahuciada a la fuerza de la embarcación Claudine, que ha sido su única vivienda en los últimos años, por "no cumplir con las medidas de seguridad" necesarias, como tener un motor operativo y un mástil. Así lo ha justificado la Autoridad Portuaria, que inició su expediente en 2023 y ya ha retirado el barco del Muelle Deportivo. El desalojo aún está en carne viva, pero la angustia viene desde hace tiempo. Ya se lo manifestó a la Policía Portuaria en el pasado: "No sé a dónde voy a ir".

Ha sido a lo largo de este miércoles cuando Margarita ha podido recuperar sus pertenencias, incluyendo su móvil, aunque todavía no está preparada para hablar. Andrea Farah Gaeta, miembro de Derecho al Techo y una de las personas que la ha estado acompañando, explica que se encuentra en una situación muy delicada, ya que no tiene familia a la que recurrir ni una alternativa habitacional. Con su reducida pensión de jubilación tampoco puede hacer frente al precio de un alquiler.

Esther Medina Álvarez

Un alojamiento temporal en una pensión

Dos trabajadoras del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria están prestando atención a Margarita desde el martes, cuando la acompañaron a comprarse algo de ropa y la ubicaron en un alojamiento temporal de emergencia.

Fuentes del Consistorio indican que "en estos días se seguirá trabajando con ella para ver cómo seguir ayudándola", ya que el albergue no es una solución a largo plazo. De hecho, tal y como cuenta Andrea después de haber hablado con Margarita, "le costó mucho quedarse y no quiere estar allí", pero no tiene ninguna otra opción por el momento.

"Ha sido muy cruel. Tendrían que habernos dado tiempo para valorar su situación y buscar un sitio en condiciones", relatan desde Derecho al Techo

La integrante de Derecho al Techo relata: "No está nada contenta. Dice que las condiciones no son óptimas, que ha habido violencia y gritos. Es una persona que lleva muchos años viviendo sola y, de repente, se ve compartiendo un espacio con gente que tiene problemas de salud mental. Ella es una persona solitaria y eso es terrorífico para ella".

Por otro lado, añade que no ha existido un protocolo de actuación adecuado para su caso. "Es ridículo dejar a una persona en la calle, a la que va a costar muchísimos más recursos públicos mantener, en lugar de dejarla en un barco hasta encontrar una solución habitacional, dándole tiempo para que pueda sostenerse. Esto ha sido muy cruel. Tendrían que, por lo menos, habernos dado tiempo para valorar su situación y buscar un sitio en condiciones", insiste.

Desahucio en el Muelle Deportivo / Andrés Cruz

Falta de comunicación entre administraciones

La Autoridad Portuaria asegura que no fue conocedora de su situación de vulnerabilidad hasta el 18 diciembre de 2025, cuando Margarita manifestó verbalmente que no tenía una casa a la que ir si la echaban del Claudine. Cuando el 9 de enero acudió la Policía Portuaria a explicarle su inminente desahucio, ella repitió que no sabía a dónde iría si la echaban. La Autoridad Portuaria envió un correo electrónico a la Concejalía de Bienestar Social poco antes del desalojo.

La concejala del área municipal, Carmen Luz Vargas, lamentó que se ha dejado a "una señora anciana en la calle" que "no tiene edad para estar en un recurso de personas sin hogar", por lo que subrayó: "Las administraciones deberíamos colaborar entre nosotras. El desahucio está programado hace más de dos años, se nos podría haber informado".

La Autoridad Portuaria sostiene que el estado de la embarcación era un peligro para la seguridad

Por su parte, la Autoridad Portuaria sostiene que "el requerimiento se ha hecho en tiempo y forma" y que la propia Margarita presentó dos alegaciones, además de asegurar que iba a arreglar los problemas estructurales que presentaba el barco. Según los informes técnicos, la embarcación "no es segura" al no disponer de motor ni mástil, lo cual "puede poner en peligro la vida de la persona que reside en ella".

Otro informe posterior hace constar que, después de realizar distintos arreglos, el Claudine seguía sin reunir las condiciones necesarias para moverlo. "Un barco que está atracado tiene que estar en disposición de navegar en cualquier momento", matizan desde la Autoridad Portuaria. Asimismo, explican que "no es la primera vez" que se sacan embarcaciones por no cumplir con las medidas de seguridad, pero que "no se había dado antes" el caso de que fuese, además de un barco, una vivienda.

"Los vecinos no sabían nada de su situación, ni siquiera Margarita lo entendía", subrayan fuentes de Derecho al Techo

Desde Derecho al Techo destacan que no fue hasta el domingo cuando tuvieron constancia de que se iba a producir el desahucio, ya que varios vecinos de Margarita alertaron de esa posibilidad. Antes de eso "no sabían nada de su situación. Han sentido mucha culpa por esto. La propia vecina que ayer puso su cuerpo en defensa de Margarita tiene un sentimiento de culpa enorme porque nadie sabía lo que le estaba pasando. Ni siquiera Margarita lo entendía", insiste Andrea.

Además, consideran que los problemas estructurales que presenta el barco son una "excusa" para hacer efectivo el desalojo con fines especulativos en el Puerto. Una treintena de las personas que viven en embarcaciones de la zona tienen activa una orden de desahucio.