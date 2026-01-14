Dos niños atropellados por un coche en Las Palmas de Gran Canaria

Dos menores de edad, de 12 y 13 años, resultaron heridos en la tarde del 14 de enero tras ser atropellados por un automóvil en la calle Manuel de Falla, en Las Palmas de Gran Canaria. El incidente ocurrió sobre las 18:38 horas y generó una rápida respuesta por parte de los servicios de emergencia, que acudieron a la zona para atender a las víctimas y garantizar su traslado hospitalario.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, dependiente del Gobierno de Canarias, recibió el aviso del atropello a dos menores en una zona urbana de la capital grancanaria. De forma inmediata, se activaron los recursos necesarios para la intervención urgente, movilizando dos ambulancias de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de una patrulla de la Policía Local.

A su llegada al lugar del accidente, el personal sanitario del SUC prestó asistencia a los dos niños:

Un menor de 13 años , que presentaba diversos traumatismos y fue atendido con un pronóstico moderado , siendo posteriormente trasladado al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias .

Ambos niños fueron trasladados con acompañamiento médico, garantizando la estabilidad durante el trayecto y asegurando su atención especializada en el centro hospitalario pediátrico de referencia en la isla.

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria acudió al lugar del accidente para llevar a cabo las labores de regulación del tráfico y elaborar el atestado correspondiente, a fin de determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el atropello.

Aunque por el momento no se han facilitado detalles sobre la identidad del conductor ni sobre si se encontraba bajo los efectos de sustancias o cometió alguna infracción, el incidente se encuentra bajo investigación policial.