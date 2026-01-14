Diseñados a medida y adaptados a la ciudad: así son los tres nuevos camiones de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha incorporado tres nuevos camiones al parque móvil del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) tras una inversión municipal de 1,5 millones de euros, dentro del proceso de modernización de los recursos destinados a la atención de emergencias en la ciudad. Los vehículos, de primera salida, ya se encuentran operativos y permiten reforzar la capacidad de intervención en todos los barrios del municipio.

La presentación de las nuevas unidades contó con la presencia de la alcaldesa, Carolina Darias, y del concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, quienes destacaron que esta actuación forma parte de una estrategia sostenida de renovación de medios materiales desarrollada durante el actual mandato. En el acto también participaron la directora general de Seguridad y Emergencias, Rosa Rodríguez, y el jefe del SEIS, Sebastián Naranjo.

Están concebidos para actuar en incendios, rescates y otras situaciones de riesgo

Refuerzo del servicio de emergencias

Los nuevos camiones están concebidos para actuar desde el primer momento en incendios, rescates y otras situaciones de riesgo. Según explicó la alcaldesa, se trata de vehículos que permiten mejorar los tiempos de respuesta y acceder con mayor facilidad a zonas donde los camiones de mayor tamaño encuentran dificultades, especialmente en calles estrechas o con fuertes pendientes.

Esta incorporación se enmarca en un plan más amplio de inversión municipal que supera los 3,8 millones de euros, destinado no solo a la adquisición de vehículos, sino también a la mejora de los equipos de protección individual y del material técnico del cuerpo de bomberos.

Diseño adaptado a la ciudad

Los camiones han sido diseñados específicamente para la realidad urbana de Las Palmas de Gran Canaria. Los chasis, fabricados en Alemania, han sido adaptados a la orografía del municipio y posteriormente montados en España, incorporando las necesidades detectadas a partir de la experiencia operativa del SEIS.

La alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, durante la presentación de los tres camiones nuevos de Bomberos. / LPR

Cada vehículo cuenta con unas dimensiones aproximadas de siete metros de largo, dos metros y medio de ancho y tres metros y medio de alto, lo que facilita su circulación por la práctica totalidad de las calles de la ciudad. Están equipados con motores de 280 caballos de potencia, adecuados para superar desniveles y garantizar una llegada rápida al lugar de la emergencia.

Equipamiento y capacidad operativa

Las unidades disponen de cabina doble con capacidad para seis efectivos, integrada con equipos de protección respiratoria que permiten iniciar la intervención de forma inmediata. Incorporan una cisterna de 2.000 litros de agua, controlada mediante un sistema digital, y una bomba capaz de trabajar en alta y baja presión, con caudales de entre 400 y 2.500 litros por minuto. Además, incluyen un proporcionador automático de espuma para mejorar la eficacia en determinados tipos de incendios.

Su bomba puede lanzar caudales de entre 400 y 2.500 litros de agua por minuto

El equipamiento se completa con material sanitario y de rescate, como camillas, desfibriladores, cámaras térmicas, mantas ignífugas y escaleras, ampliando así su capacidad de respuesta ante emergencias complejas. La empresa adjudicataria ha impartido formación específica al personal para garantizar el uso adecuado de los nuevos vehículos.

Renovación progresiva del parque móvil

La llegada de estos tres camiones se suma al vehículo de mando presentado en diciembre y a otros recursos en proceso de incorporación, como una autobomba actualmente en fase de ensamblaje y la futura adjudicación de un camión bomba rural ligera. Con estas actuaciones, la inversión municipal destinada a la renovación del parque móvil del SEIS alcanzará los 2,6 millones de euros al final del mandato, consolidando un proceso de modernización que busca mejorar tanto la protección de la ciudadanía como las condiciones de trabajo del personal operativo.