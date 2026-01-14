El pabellón deportivo de El Batán, con goteras desde el paso de la borrasca Emilia

El pabellón deportivo de El Batán, en Las Palmas de Gran Canaria, sufre goteras desde hace un mes. Los vientos huracanados de la borrasca Emilia se llevaron por delante parte de la techumbre por donde se ha ido colando el agua cada vez que llueve, tal y como reconoció la concejala de Deportes, Carla Campoamor, este miércoles en Comisión de Pleno.

Según Campoamor, "hay una continua entrada de agua, se desprendió parte de un lateral, por las rachas de viento. Estamos trabajando para reparar parte de la cubierta". Estas filtraciones han provocado charcos en el interior de las instalaciones. La concejala especificó que los daños no han afectado a las zonas recientemente reparadas.

Pabellón Jesús Telo

La concejala del PP Victoria Trujillo preguntó por esta cuestión dado que el Ayuntamiento ha invertido en los últimos años 112.000 euros en la rehabilitación del polideportivo. Concretamente para reparar el lucernario, parte de la cubierta y el pavimento, de ahí que temiera que las goteras estén dañando las zonas donde se ha invertido dinero público.

Por otro lado, Campoamor indicó que la rehabilitación del pabellón Jesús Telo, en La Isleta, se ha adjudicado mediante un negociado sin publicidad. El proyecto, con un presupuesto de 593.726 euros, quedó desierto el pasado mes de mayo. Trujillo aprovechó para recordar que estas instalaciones también han sufrido goteras con las últimas lluvias.