Rampas, escaleras y pavimentos accesibles: así es el nuevo paseo de la playa de La Laja

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha finalizado las obras de mejora de la accesibilidad de la playa de La Laja, una actuación que ha contado con una inversión de 173.000 euros dirigido a adecuar los accesos a la arena según la normativa de accesibilidad.

El concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, y el concejal de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, acompañados de técnicos municipales, visitaron este miércoles el resultado de los trabajos. "Con esta actuación garantizamos que cualquier persona pueda acceder desde el paseo a la arena en mejores condiciones de seguridad y comodidad”, destacó Quevedo.

Por su parte, el concejal de Desarrollo Urbano, añadió que la intervención ha permitido ejecutar un replanteo completo de las rampas y escaleras, incluyendo pavimentos táctiles y barandillas a ambos lados. "Las obras se han realizado en zonas de urbanización consolidada, garantizando que el entorno natural de la playa no se vea afectado”, comentó.

Los trabajos, que se han ejecutado en la zona próxima al monumento a El Tritón, iniciaron el pasado mes de agosto. El proyecto ha incluido la demolición del pavimento deteriorado, nuevas rampas paralelas a los muros y nuevas escaleras con bandas señalizadoras, franjas de pavimento táctil indicador direccional y barandillas con pasamanos dobles.