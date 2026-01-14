Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria que cuentan ya con el quinto contenedor

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, ha comenzado esta semana la instalación del quinto contenedor para la recogida de residuos orgánicos en Zurbarán, en el distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, señaló que con el quinto contenedor "se facilita que los vecinos y vecinas puedan reciclar de forma sencilla y eficaz”. En este sentido, Alemán subrayó que separar correctamente los residuos orgánicos "es fundamental para reducir la cantidad de basura que acaba en el vertedero" y convertirla en un "recurso útil, como el compost”, al tiempo que ha animado a la ciudadanía a sumarse a este servicio.

Desde su implantación en diciembre de 2023 en Mercalaspalmas y en las Escuelas Municipales Infantiles, el quinto contenedor ha permitido recoger más de 830.620 kilos de residuos orgánicos, que han sido trasladados a una planta especializada para su tratamiento en el Ecoparque, gestionado por el Cabildo de Gran Canaria, donde se convierten en compost para uso agrícola.

El quinto contenedor en otros barrios

Con la instalación de los contenedores marrones en Zurbarán, ya son 20 los barrios de los cinco distritos de la ciudad que cuentan con este servicio. Previamente, se ha implantado en Los Tarahales, Ciudad Jardín, la urbanización Montalex (San Lorenzo), La Galera, Las Coloradas, La Minilla, Cuatro Cañones, San Antonio, El Polvorín, la urbanización Santa Margarita, en la carretera de Los Hoyos, y San Francisco de Paula.

A lo largo de este año, se ha instalado en Lomo Apolinario, San Francisco, El Zardo, Casa Ayala, Nueva Isleta, Guanarteme, Altavista y Monteluz. A estos se sumará en las próximas semanas el barrio de Fincas Unidas.

Durante esta semana, los vecinos y vecinas de Zurbarán podrán resolver todas sus dudas en el estand informativo, además de inscribirse para la obtención del llavín que da acceso a los contenedores marrones.

Este proceso también puede realizarse de manera telemática a través de la web municipal. A las 100 primeras personas registradas en la oficina instalada en cada uno de los barrios se les hará entrega, de forma gratuita, de un cubo de 15 litros y 20 bolsas biodegradables, con el propósito de fomentar su uso.

El quinto contenedor, o contenedor marrón, está destinado a sobras de platos cocinados, restos vegetales de cocina, pieles y huesos de fruta, restos de carne, pescado y marisco (tanto crudos como cocinados), alimentos estropeados o caducados, productos lácteos, cáscaras de huevo y de frutos secos, pan y bollería, granos y cereales, posos de café, filtros usados y bolsas de infusión, así como papel de cocina y servilletas sucias. También pueden depositarse pequeñas ramas y restos de poda, hojas y flores, corchos de botellas, serrín y virutas de madera, e hilos naturales.