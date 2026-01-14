La Universidad Popular del Cono Sur aglutinará las enseñanzas de artes escénicas

La Universidad Popular (UP) del Cono Sur, en Las Palmas de Gran Canaria, aglutinará las enseñanzas de artes escénicas una vez se complete la siguiente fase del proyecto de rehabilitación del antiguo Colegio Carlos Navarro. La concejala de Educación, Nina Santana, apuntó durante la Comisión de Pleno de este martes que la idea será alojar también en estas instalaciones la Escuela Municipal de Música. El centro fue inaugurado con el módulo de enseñanzas canarias el pasado lunes después de varios años de demora.

Santana indicó que ya tienen el proyecto de rehabilitación redactado y listo para ir a contratación. La idea será iniciar la licitación de la obra, con un presupuesto de tres millones de euros, en el primer trimestre del año. La concejala destacó las posibilidades de este espacio y, en especial, la cúpula central del edificio donde irá el módulo de enseñanzas artísticas. Las instalaciones, situadas en el tramo final del paseo de San José, tienen una superficie total de 7.217 metros cuadrados, por lo que será la UP más grande de Canarias.

La zona del antiguo Carlos Navarro ya rehabilitada fue inaugurada el pasado lunes con el módulo de enseñanzas canarias y con otro de emprendimiento. El centro incluye más de 30 talleres, con cursos de alfarería, calado o vestimenta tradicional, además de otros adicionales como idiomas para viajar o informática para mayores. Santana indicó que las 450 plazas que ofertaron se agostaron en muy poco tiempo.

La UP Juan Rodríguez Doreste verá incrementado su presupuesto en 2026 -pendientes de aprobación- al pasar de los 970.000 euros de este año hasta los 3,2 millones. "Hay una gran demanda y por eso daremos un salto espectacular para admitir alumnado todos los días en todo tipo de talleres", indicó Santana. En los últimos tres años han pasado de 4.900 a 7.200 alumnos.

La historia del Carlos Navarro Ruiz

El colegio Carlos Navarro Ruiz inicia su historia a finales de la década de 1920 en un extremo del bullicioso barrio de San José. El núcleo central del recinto fue promovido por la Sociedad de Fomento y Turismo. Obra de Pelayo López y Martín Romero, el conjunto está formado por una serie de inmuebles individuales donde destaca la pieza central por contar con una cúpula sostenida por columnas dobles. Cuenta con protección arquitectónica municipal.

El edificio fue fusionado con el cercano CEIP 24 de junio, que es la zona del recinto que ha sido rehabilitada para alojar el módulo de enseñanzas canarias de la Universidad Popular. El recinto educativo, donde se impartía infantil y primaria, cerró sus puertas en 2012 y desde entonces ha estado sin uso. De hecho, el pasado verano el Ayuntamiento desalojó a una persona que llevaba varios años ocupando uno de los inmuebles que serán ahora reformados en esta nueva fase.