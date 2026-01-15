"El poder de un gesto": la campaña de Las Palmas de Gran Canaria para concienciar sobre la higiene urbana

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, ha puesto en marcha la campaña de concienciación ciudadana El poder de un gesto, una iniciativa orientada a reforzar el cuidado del espacio público y a promover hábitos responsables entre la población.

La acción municipal recuerda que conductas cotidianas pueden influir de forma directa en el estado de calles, plazas y espacios comunes, contribuyendo a una ciudad más cuidada, saludable y respetuosa con el entorno urbano.

Gestos cotidianos para mantener la ciudad limpia

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, explicó que la campaña se centra en acciones sencillas como depositar la basura en los contenedores, apagar las colillas antes de tirarlas a la papelera, no arrojar chicles al suelo y recoger los excrementos de las mascotas. Según señaló, estos gestos diarios permiten mejorar el estado general de la ciudad con la implicación conjunta de vecinos y vecinas.

Refuerzo del servicio municipal

El responsable municipal subrayó que el Ayuntamiento ha realizado un esfuerzo adicional para mejorar la limpieza de los barrios con el nuevo contrato del servicio. Este refuerzo se ha traducido en la incorporación de más de 260 trabajadores y 30 nuevos vehículos, con el objetivo de optimizar las tareas de limpieza en todo el término municipal.

Recursos disponibles para la ciudadanía

La campaña también pone en valor los servicios municipales existentes, entre ellos la recogida gratuita de trastos domésticos a domicilio, que se presta previa solicitud. La ciudadanía puede informarse y gestionar este servicio a través de los teléfonos 010 y 928 44 60 00.

Con El poder de un gesto, el Ayuntamiento continúa promoviendo una cultura de corresponsabilidad en el cuidado del entorno urbano, insistiendo en que la limpieza de la ciudad depende tanto de los recursos municipales como de la implicación individual de la ciudadanía.