Capital Europea de la Cultura
Las Palmas de Gran Canaria se afianza como una de las nueve ciudades candidatas a Capital Europea de la Cultura en 2031
El Ministerio de Cultura selecciona a la capital grancanaria para la siguiente fase, que culminará con la defensa del proyecto ante un jurado internacional en el mes de febrero
El Ministerio de Cultura ha anunciado este jueves de forma oficial las nueve ciudades que continúan en la carrera para ostentar el título de Capital Europea de la Cultura en 2031. Las Palmas de Gran Canaria es una de las seleccionadas que entra, a partir de este momento, en una nueva fase decisiva. Junto a ella compiten Granada, Burgos, Cáceres, Jerez de la Frontera, Oviedo, Palma de Mallorca, Potríes (Valencia) y Toledo.
La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria se centra ahora en la preparación y defensa del proyecto cultural ante un jurado internacional europeo. El proceso se desarrollará en las próximas semanas y culminará con la presentación oficial de la propuesta en el mes de febrero.
La rebelión de la Geografía
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, ha señalado que "la Rebelión de la Geografía de Las Palmas de Gran Canaria ya está en marcha" y ha destacado que esta nueva etapa permitirá mostrar ante Europa "un proyecto que parte de la convicción de que la potencia cultural de la ciudad y de Canarias está aún por descubrir y tiene mucho que aportar".
Asimismo, Íñiguez ha subrayado que esta fase será clave para dar protagonismo a los agentes culturales que hacen posible la candidatura y que defenderán el proyecto ante el jurado internacional.
Un relato plural
El Ayuntamiento agradece la implicación de las personas, colectivos y entidades culturales que han contribuido a que la ciudad alcance esta fase del proceso, aportando ideas, compromiso y trabajo desde el inicio de la candidatura.
Las Palmas de Gran Canaria continúa avanzando con ilusión, rigor y compromiso en este camino, convencida de que la cultura es una herramienta fundamental para imaginar y construir el futuro de la ciudad.
