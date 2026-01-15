Un ataque "brutal" pero sin alevosía: la fiscal pide condenar por homicidio al acusado del crimen del bar Estrella

La fiscal ha pedido este jueves al Jurado de la Audiencia de Las Palmas que considere culpable de homicidio al acusado de haber matado a puñaladas al joven Yenedey N.M. el 19 de mayo de 2023 en un bar de la capital grancanaria al entender probado que quería acabar con su vida y que empleó para ello un cuchillo de grandes dimensiones, informa Efe.

Conclusiones finales de la Fiscalía: cambios en el relato y en las lesiones

En sus conclusiones finales, la fiscal Teseida García ha informado de que ha efectuado puntualizaciones en el relato de hechos que no afectan a su calificación jurídica y, tras la prueba practicada, ha eliminado el delito de lesiones leves causado al dueño del bar por el procesado y ha modificado el otro de lesiones que considera que produjo a una amiga del fallecido al contemplar un dolo eventual.

Alevosía y asesinato: choque entre Fiscalía y acusación particular

La agresión fue "brutal" pero no hubo alevosía, ha recalcado la representante del Ministerio Público frente a lo que ha mantenido la acusación particular ejercida por la madre del fallecido que considera que el procesado, José Antonio A., alias 'el Gallego', cometió un asesinato porque el ataque fue sorpresivo, en un lugar cerrado, en el baño del local, una "ratonera" de la que no podía escapar.

La puñalada mortal: versión del tórax, pulmón y posición del ataque

La acusación particular sostiene que la puñalada mortal que recibió la víctima en el tórax y que llegó hasta el pulmón fue en el costado, pero por la espalda, ya que las forenses admitieron que esa posibilidad también cabía, aunque señalaron que dado cómo se produjeron las heridas tuvo que ser "cara a cara" entre el acusado y la víctima.

La petición al Jurado: “Justicia” para Yenedey

El letrado de la familia de Yenedey, Mariano del Río, ha pedido por ello a los miembros del Jurado "Justicia para una persona que con 21 años tenía toda la vida por delante".

La defensa introduce el homicidio imprudente

El abogado de la defensa, Juan Rafael Martín, que inicialmente solo contemplaba la absolución de su cliente, ha introducido el delito de homicidio imprudente porque "en ningún momento tuvo la intención de matar".

Pericial psicológica y contradicciones en testigos

Así lo determinaron los dos psicólogos forenses a los se que la defensa encargó su examen, ha remarcado Martín, quien sobre todo ha solicitado que, ante las contradicciones que advierte en los testigos, en caso de duda favorezcan al procesado como prevé la ley.

Alcohol y cocaína: la Fiscalía niega afectación de capacidades

La fiscal ha rechazado que el acusado en el momento de los hechos tuviera sus capacidades volitivas e intelectivas afectadas, pese a que había consumido alcohol y cocaína, ya que ha incidido en que el médico que lo vio poco después y tras ser detenido, dijo que estaba orientado y sabía lo que hacía.

Pelea previa en el baño y origen del cuchillo

En el baño del bar, una dos horas antes, hubo una pelea entre Yenedey y el acusado al que el primero le pegó un puñetazo en la nariz, según sus conclusiones, en las que ha mantenido que el cuchillo de cocina lo cogió el procesado de su casa.

Cronología del apuñalamiento: 8.00, 10.40 y llamadas a las 10.48

La lesión ocurrió sobre 8.00 de la mañana y después volvió al bar José Miguel A. con su mujer y su hija sobre las 10.40. Minutos después, a las 10.48 horas, comenzaron las llamadas de emergencia desde el local por el apuñalamiento de Yenedey, quien se percató de que el Gallego entró en el baño y sacó el cuchillo con el que le atacó de frente, según la Fiscalía.

Última palabra del acusado: “no tuve intención de matar”

Por el contrario, en su derecho a la última palabra, José Miguel A. ha explicado que se asustó y cogió el cuchillo del lavamanos y que fue Yenedey quien se abalanzó sobre él. También ha asegurado que siente "muchísimo" la muerte del joven al que ha insistido que "en ningún momento" tuvo la intención de matar.