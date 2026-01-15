Luz verde a la implantación de la Oficina del Dato para la gestión inteligente en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado el contrato para la implantación de la Oficina del Dato, un proyecto estratégico que pretende avanzar hacia una organización municipal guiada por el uso inteligente, seguro y eficiente de los datos. El contrato ha sido adjudicado a la empresa Monentia SL por un importe de 962.965,81 euros y contempla el diseño, la implantación y el mantenimiento del modelo de Gobierno del Dato a lo largo de tres años.

Esta iniciativa, impulsada desde el Área de Modernización de la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, supone un paso decisivo en la estrategia de transformación digital del Consistorio y se alinea con los objetivos de la Agenda Digital Municipal. La Oficina del Dato permitirá mejorar la calidad de la información disponible, facilitar una planificación más precisa de las políticas públicas y optimizar la asignación de los recursos municipales.

El proyecto pretende sentar las bases para una futura aplicación de la Inteligencia Artificial que mejore los servicios públicos y la gestión municipal

El concejal del área, Francisco Hernández Spínola, ha señalado que “la adjudicación de este contrato nos permite avanzar de forma decidida hacia una administración que utiliza los datos como un activo estratégico, con criterios de calidad, fiabilidad, seguridad y cumplimiento normativo”. En este sentido, ha destacado que el proyecto “sentará las bases para abordar con garantías futuras iniciativas de inteligencia artificial aplicadas a la gestión municipal y a la mejora de los servicios públicos”.

“La puesta en marcha de la Oficina del Dato contribuirá a mejorar la eficiencia de la gestión municipal, reforzar la rendición de cuentas y avanzar hacia una administración más transparente, colaborativa y orientada a la toma de decisiones basadas en evidencias, en beneficio de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria”, ha resaltado Hernández Spínola.

El contrato incluye servicios especializados de consultoría y asesoramiento estratégico, así como el desarrollo tecnológico necesario para implantar un modelo integral de Gobierno del Dato.

Un modelo organizativo

Entre las actuaciones previstas se encuentran la elaboración de una Estrategia de Datos y un Plan Operativo, la definición de un modelo organizativo común para toda la administración municipal y la creación de un inventario de activos de datos que facilite una gestión transversal y coherente de la información.

Asimismo, la Oficina del Dato impulsará la implantación de políticas, normas y procedimientos que garanticen un uso ético y responsable de los datos, con especial atención a la ciberseguridad y a la protección de los datos personales. El proyecto contempla también acciones de formación y acompañamiento dirigidas al personal municipal, con el objetivo de fomentar una cultura del dato y fortalecer las capacidades internas del Ayuntamiento.