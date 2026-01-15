Oposición municipal
"Es imposible cumplir lo prometido": el PP critica la política de vivienda de Las Palmas de Gran Canaria
Jimena Delgado alerta de obras bloqueadas, sobrecostes y proyectos con plazos fijados hasta 2029
La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, reclamó un cambio inmediato en la política municipal de vivienda y cuestionó la gestión del actual grupo de gobierno, liderado por la alcaldesa Carolina Darias. “La ciudad no puede seguir viviendo de titulares mientras las promociones se paran, se encarecen y se eternizan”, afirmó.
Delgado se refirió al compromiso municipal de impulsar 1.000 viviendas durante el mandato 2023-2027 y aseguró que, hasta el momento, no se ha entregado ninguna vivienda nueva para nuevos demandantes. “El balance es demoledor. La mayoría de las promociones están paralizadas, sin adjudicar o con fechas de finalización desplazadas a 2027 e incluso a 2029. Es imposible cumplir lo prometido. Y lo saben”, señaló.
Promociones paralizadas y aumento de costes
La portavoz popular puso el foco en varias promociones que, según indicó, presentan problemas relevantes. Entre ellas citó las de 36, 74 y 27 viviendas, algunas de ellas completamente paralizadas. En el caso de las 36 viviendas, explicó que el contrato fue resuelto tras plantearse una modificación de gran impacto, lo que obliga a reiniciar el proyecto. En las otras dos promociones, advirtió de la acumulación de incidencias técnicas. “El patrón siempre es el mismo: se adjudica, falla la planificación, aparecen errores, se para la obra y el coste se dispara”, afirmó.
También se refirió a la promoción de 130 viviendas en Tamaraceite, con contrato formalizado, pero que, según el PP, requerirá una modificación presupuestaria de gran alcance. “La consecuencia para los vecinos será más gasto público y más años de espera”, indicó Delgado.
Anuncios sin ejecución inmediata
La edil del PP cuestionó además el anuncio realizado por Carolina Darias y el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, sobre 240 viviendas de alquiler asequible en Las Torres. A su juicio, se trata de un proyecto que no supone una solución a corto plazo. “No es la entrega de ninguna vivienda, ni siquiera el inicio de las obras. Es un proyecto sin adjudicar, con fecha final en 2029 y apoyado en un cambio de uso del suelo”, afirmó, añadiendo que “no es una solución para la emergencia habitacional actual”.
Reposiciones y rehabilitación en distintos barrios
Delgado también se refirió a los procesos de reposición en barrios como Las Rehoyas, donde se prevén 300 viviendas dentro de un plan más amplio. Según explicó, 152 viviendas permanecen paralizadas y otras 148 están finalizadas a la espera de completar trámites para su entrega. En Tamaraceite, indicó que hay 76 viviendas terminadas, pero pendientes de actuaciones clave y de la definición definitiva de adjudicatarios. “Se anuncian avances, pero la gestión se atasca y las familias siguen esperando las llaves”, sostuvo.
En materia de rehabilitación, la portavoz popular señaló retrasos en actuaciones en La Paterna, así como demoras en Jinámar Fase III y la urbanización Sanz Orrio, en La Isleta, que continúan sin adjudicación pese a los plazos anunciados. Añadió que barrios como Zárate, El Batán, La Feria-Lomo del Chinche, Escaleritas-Chumberas y San Francisco, anunciados desde 2021, siguen sin proyectos definidos ni calendario concreto.
Propuestas del PP en materia de vivienda
Durante su intervención, Delgado recordó las medidas defendidas por su formación a nivel nacional y local, como la reducción de trámites administrativos, la movilización de suelo público para alquiler a precios por debajo del mercado, la colaboración público-privada, una mayor seguridad jurídica, el uso de remanentes municipales para vivienda nueva y distintos incentivos fiscales. “Si se anuncian planes, lo mínimo exigible es que se gobierne con resultados”, concluyó.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas