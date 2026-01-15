"Es imposible cumplir lo prometido": el PP critica la política de vivienda de Las Palmas de Gran Canaria

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, reclamó un cambio inmediato en la política municipal de vivienda y cuestionó la gestión del actual grupo de gobierno, liderado por la alcaldesa Carolina Darias. “La ciudad no puede seguir viviendo de titulares mientras las promociones se paran, se encarecen y se eternizan”, afirmó.

Delgado se refirió al compromiso municipal de impulsar 1.000 viviendas durante el mandato 2023-2027 y aseguró que, hasta el momento, no se ha entregado ninguna vivienda nueva para nuevos demandantes. “El balance es demoledor. La mayoría de las promociones están paralizadas, sin adjudicar o con fechas de finalización desplazadas a 2027 e incluso a 2029. Es imposible cumplir lo prometido. Y lo saben”, señaló.

Promociones paralizadas y aumento de costes

La portavoz popular puso el foco en varias promociones que, según indicó, presentan problemas relevantes. Entre ellas citó las de 36, 74 y 27 viviendas, algunas de ellas completamente paralizadas. En el caso de las 36 viviendas, explicó que el contrato fue resuelto tras plantearse una modificación de gran impacto, lo que obliga a reiniciar el proyecto. En las otras dos promociones, advirtió de la acumulación de incidencias técnicas. “El patrón siempre es el mismo: se adjudica, falla la planificación, aparecen errores, se para la obra y el coste se dispara”, afirmó.

También se refirió a la promoción de 130 viviendas en Tamaraceite, con contrato formalizado, pero que, según el PP, requerirá una modificación presupuestaria de gran alcance. “La consecuencia para los vecinos será más gasto público y más años de espera”, indicó Delgado.

Anuncios sin ejecución inmediata

La edil del PP cuestionó además el anuncio realizado por Carolina Darias y el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, sobre 240 viviendas de alquiler asequible en Las Torres. A su juicio, se trata de un proyecto que no supone una solución a corto plazo. “No es la entrega de ninguna vivienda, ni siquiera el inicio de las obras. Es un proyecto sin adjudicar, con fecha final en 2029 y apoyado en un cambio de uso del suelo”, afirmó, añadiendo que “no es una solución para la emergencia habitacional actual”.

Reposiciones y rehabilitación en distintos barrios

Delgado también se refirió a los procesos de reposición en barrios como Las Rehoyas, donde se prevén 300 viviendas dentro de un plan más amplio. Según explicó, 152 viviendas permanecen paralizadas y otras 148 están finalizadas a la espera de completar trámites para su entrega. En Tamaraceite, indicó que hay 76 viviendas terminadas, pero pendientes de actuaciones clave y de la definición definitiva de adjudicatarios. “Se anuncian avances, pero la gestión se atasca y las familias siguen esperando las llaves”, sostuvo.

En materia de rehabilitación, la portavoz popular señaló retrasos en actuaciones en La Paterna, así como demoras en Jinámar Fase III y la urbanización Sanz Orrio, en La Isleta, que continúan sin adjudicación pese a los plazos anunciados. Añadió que barrios como Zárate, El Batán, La Feria-Lomo del Chinche, Escaleritas-Chumberas y San Francisco, anunciados desde 2021, siguen sin proyectos definidos ni calendario concreto.

Propuestas del PP en materia de vivienda

Durante su intervención, Delgado recordó las medidas defendidas por su formación a nivel nacional y local, como la reducción de trámites administrativos, la movilización de suelo público para alquiler a precios por debajo del mercado, la colaboración público-privada, una mayor seguridad jurídica, el uso de remanentes municipales para vivienda nueva y distintos incentivos fiscales. “Si se anuncian planes, lo mínimo exigible es que se gobierne con resultados”, concluyó.