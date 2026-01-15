El Poder Judicial confirma la continuidad del primer Juzgado de Violencia contra la Infancia

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha confirmado la continuidad del primer juzgado de España que se especializa en delitos de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, el número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, tras cuatro años de prueba piloto.

En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias explica que el Poder Judicial ha decidido atribuir esas competencias "carácter exclusivo pero no excluyente" al juzgado que dirige el magistrado Tomás Martín, ahora conocido como Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la capital grancanaria.

"Tras cuatro años de recorrido como experiencia piloto y posteriormente como juzgado con atribución de competencias en esta materia, la actual Plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha visto confirmada ahora su especialización", subraya el TSJC.

Pionero en Europa

La decisión de la Comisión Permanente del CGPJ supone la confirmación de un proceso iniciado en 2021, cuando ese juzgado estrenó esa especialización España como proyecto piloto, "anticipándose a un modelo de especialización que hoy se integra plenamente en el nuevo diseño organizativo de la Justicia".

La experiencia de Las Palmas de Gran Canaria se concibió desde su origen como una respuesta específica a la complejidad de los procedimientos penales con víctimas menores de edad.

Consolida un modelo propio basado en la especialización, la planificación flexible y la prioridad de las diligencias más sensibles

"Desde el inicio del proyecto piloto, el objetivo fue doble: concentrar el conocimiento de estos asuntos en un único órgano y desarrollar una metodología de instrucción que garantizara la tutela judicial efectiva sin agravar el impacto del proceso penal sobre niños, niñas y adolescentes", recuerda el TSJC.

Durante estos cuatro años, el juzgado ha tramitado procedimientos de especial complejidad, incluidos asuntos con pluralidad de víctimas, macrocausas, delitos cometidos en entornos institucionales y causas que exigen una intensa coordinación con equipos técnicos, forenses y fuerzas policiales especializadas.

Distinciones al trabajo

Esta práctica continuada ha permitido construir un modelo de trabajo propio, basado en la especialización real, la planificación flexible y la prioridad de las diligencias más sensibles.

En 2022, el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria recibió un reconocimiento en la X edición de los Premios a la Calidad de la Justicia que otorga el CGPJ.