Nueva ayuda para el alquiler en Las Palmas de Gran Canaria: estos son los requisitos y plazos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto el plazo para solicitar las ayudas económicas municipales al alquiler de vivienda habitual, una línea de apoyo dirigida a personas y familias con dificultades económicas para afrontar el pago de la renta y mantener la estabilidad residencial en el municipio. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros y se concede en régimen de concesión directa con cargo al presupuesto municipal. El objetivo es atender situaciones de necesidad social, prevenir procesos de exclusión y evitar la pérdida de la vivienda habitual, así como cubrir, en casos justificados, necesidades de alojamiento temporal.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, ha señalado que estas ayudas permiten dar una respuesta ágil a situaciones de inestabilidad residencial y atender necesidades sociales relacionadas con el acceso y mantenimiento de la vivienda.

Requisitos

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas empadronadas y residentes en Las Palmas de Gran Canaria durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud, siempre que no dispongan de recursos económicos suficientes para hacer frente al alquiler. Este requisito no será exigible para personas emigrantes retornadas que acrediten su situación conforme a las bases reguladoras.

Los ingresos de la unidad convivencial no podrán superar el doble del IPREM mensual vigente, aplicándose coeficientes de ponderación según el número de miembros del hogar. Para el cálculo se tendrán en cuenta los ingresos de todas las personas que residan en la vivienda, tomando como referencia la media de los tres meses anteriores a la solicitud.

Condiciones del contrato

La persona solicitante deberá ser titular de un contrato de arrendamiento ajustado a la Ley de Arrendamientos Urbanos, y la vivienda deberá constituir su domicilio habitual y permanente. La renta mensual no podrá superar los 650 euros, límite que se amplía hasta los 750 euros en el caso de familias numerosas o personas con movilidad reducida que necesiten una vivienda adaptada.

Quedan excluidos los subarrendamientos, las viviendas destinadas a usos distintos del residencial y los casos en los que exista parentesco de primer o segundo grado entre arrendador y arrendatario. Tampoco podrán acceder a estas ayudas quienes perciban otras subvenciones con la misma finalidad.

Cuantía y duración de la ayuda

La cuantía máxima podrá alcanzar hasta el 80% de la renta mensual, con un límite general de 520 euros al mes, en función de los ingresos de la unidad convivencial. De forma excepcional, y previo informe social motivado, la ayuda podrá cubrir el 100% del alquiler, con un máximo de 600 euros mensuales.

La duración inicial será, con carácter general, de seis meses, con posibilidad de prórrogas hasta un máximo de 24 meses, y hasta 36 meses en situaciones de extrema necesidad debidamente acreditadas. El abono podrá realizarse directamente a la persona beneficiaria o, de forma indirecta, al propietario de la vivienda.

Plazo y forma de solicitud

Las solicitudes podrán presentarse por vía telemática a través de la Sede Electrónica municipal o de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento hasta el próximo 30 de abril, sin perjuicio de que puedan tramitarse durante todo el año en casos de urgencia acreditada. La información completa sobre requisitos, documentación y procedimiento está disponible en la web municipal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.