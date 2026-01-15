La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria lleva siete meses a la espera de la nueva galería de tiro

La galería de tiro de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria está terminada y recepcionada por parte del Ayuntamiento, pero sigue sin estar operativa. Los sindicatos denuncian que han incumplido el plan de prácticas de tiro del año que acaba de finalizar al no contar con las instalaciones adecuadas. Con todo, el nuevo centro de formación, situado en el antiguo cuartel del Manuel Lois, ha vivido más de una piedra en el camino desde que fuera adjudicado en 2022, con un plazo de ejecución de nueve meses.

La alcaldesa, Carolina Darias, visitó las instalaciones el pasado mes de septiembre en el transcurso de una formación destinada a instructores de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil en el manejo de programas informáticos para manipular los blancos durante las prácticas. Pese a esto, los agentes de la Policía Local todavía no han podido utilizar las instalaciones para las prácticas de tiro, que según el Real Decreto 137/1993 sobre Reglamento de Armas deben realizarse mínimo dos veces al año, cada seis meses.

Según el portavoz de la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB), Víctor García, "no se ha cumplido con la normativa". García achaca la situación a una gestión "pésima" por parte del Consistorio. Durante 2025 tan solo hicieron prácticas aquellos agentes que se incorporaban de una baja de larga duración -obligatorio para poder recuperar la posesión de un arma- y para ello han utilizado la galería de tiro de la Policía Nacional o la de Santa Lucía de Tirajana.

USPB denuncia que la Policía emitió un informe interno con 20 reparos e incidencias en la obra

El portavoz del sindicato CSIF, Javier Pascua, indica que se viene incumpliendo "de forma sistemática" el plan de tiro policial, que establece la legislación. "En 2025 más del 80% de policías no asistieron ni tan siquiera una vez a las prácticas", y añadió, "algunos componentes acumulan más de tres años sin recibir tal formación".

Anteriormente, el cuerpo de la capital utilizaba una galería de tiro privada, pero la legislación se ha endurecido en este sentido y ya no permite esta vía. Desde USPB apuntan que existe un informe interno de la Policía "en el que han detectado 20 incidencias y reparos en la obra". Entre otras, "una serie de muros mal dimensionados".

Modificación del contrato en 2024

Los trabajos para construir una galería de tiro en el barranco de Guanarteme, en el antiguo cuartel del Manuel Lois, fueron adjudicados a Pérez Moreno en septiembre de 2022 con una plazo de ejecución de nueve meses. Con un presupuesto inicial de 1,9 millones de euros y tras una ampliación de plazo y la paralización de los trabajos durante prácticamente un año, el servicio de Urbanismo aprobó una modificación del contrato en diciembre de 2024 por valor de 309.000 euros, por lo que los trabajos se excedieron en casi dos años.

Las instalaciones cuentan con 3.500 metros cuadrados y tres zonas diferenciadas para prácticas

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, dio por finalizada y entregada la obra en el pleno del pasado mes de mayo, aunque por entonces faltaba culminar la tramitación de los seguros correspondientes. Ya por ese entonces el PP denunció la existencia de una serie de cambios con respecto al proyecto original y que la obra había finalizado sin habilitar el armero correspondiente, el cual estaba contemplado en el proyecto original.

Esta semana, en el transcurso de las comisiones de pleno, los concejales del PP Ignacio García Marina y Gustavo Sánchez preguntaron por este retraso a los titulares de Seguridad y de Urbanismo, respectivamente. Ninguno de los dos obtuvo una respuesta sobre por qué la galería de tiro sigue cerrada a pesar de haber dado por culminadas las obras hace meses.

La nueva galería de tiro, con una superficie de 3.500 metros cuadrados, está conformado por tres espacios diferenciados. El primero de estos está destinado a disparos estáticos con blancos a 25 y 50 metros; un segundo habilitado para disparos en movimiento, incluso con vehículos; y un tercero para prácticas dinámicas a pie en la que aparecen los blancos de manera progresiva. Cuenta también con un espacio de tiro bajo techo conocido como ‘killing house’ para simular intervenciones dentro de un edificio.

Según el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, se trata de unas instalaciones que estarán a disposición de las policías locales de Canarias. El Ayuntamiento de la capital publicitó en 2022 las instalaciones como "únicas en España" por la tecnología utilizada y sus dimensiones. Este periódico ha contactado sin éxito con fuentes municipales para conocer los motivos del retraso.