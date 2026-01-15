Más seguridad en los rocódromos de Las Palmas de Gran Canaria con un servicio integral de conservación

El Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD) ha adjudicado el contrato para el servicio de conservación y mantenimiento de los rocódromos municipales a la empresa Surfaces For Climbing S.L. por un importe total de 92.185,42 euros. El acuerdo tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cinco.

El objetivo del contrato es asegurar una práctica segura de la escalada en las instalaciones municipales adscritas al IMD mediante trabajos periódicos de revisión, conservación, mantenimiento y mejora. Estas actuaciones se centran en rocódromos de uso público con una elevada afluencia de usuarios.

Instalaciones incluidas en el servicio

El ámbito de actuación comprende los rocódromos ubicados en el Parque Juan Pablo II, Parque Romano, Vega de San José, Parque de Las Rehoyas y El Rincón. En estos espacios se llevarán a cabo revisiones generales de las estructuras, sustitución de anclajes de seguridad, presas y tornillería, así como reparaciones en superficies de escalada y pavimentos amortiguadores.

El servicio contempla una revisión mensual del estado de cada rocódromo y la emisión de certificados de conformidad tras cada actuación. Además, se incluye la atención a incidencias urgentes durante las 24 horas del día, con un plazo máximo de respuesta de dos horas desde la notificación.

Renovación de vías

El contrato también incorpora el diseño y la renovación periódica de vías de escalada con distintos niveles de dificultad, con el fin de ofrecer una práctica variada y adaptada a diferentes perfiles de usuarios. Asimismo, prevé la incorporación de nuevos rocódromos municipales que puedan ponerse en funcionamiento durante su vigencia.

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, ha señalado que esta adjudicación permite reforzar el mantenimiento preventivo y correctivo de unas instalaciones con alta participación ciudadana, al tiempo que contribuye a prolongar su vida útil y a mantenerlas en condiciones adecuadas para la práctica deportiva.