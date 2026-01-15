¿Para qué sirve el quinto contenedor que se está colocando en algunos barrios de Las Palmas de Gran Canaria?

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa ampliando el uso del quinto contenedor, también conocido como contenedor marrón, destinado a la recogida de residuos orgánicos.

Esta semana ha comenzado su instalación en el barrio de Zurbarán, en el distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, sumándose así a una red que ya abarca una veintena de barrios en los cinco distritos de la ciudad.

¿Para qué sirve exactamente este nuevo contenedor?

El quinto contenedor está diseñado para recoger restos orgánicos de origen doméstico, como:

Sobras de comida cocinada o cruda.

Frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos.

Alimentos estropeados o caducados.

Posos de café, filtros de infusión y cáscaras de huevo.

Papel de cocina usado y servilletas sucias.

Restos de poda, hojas, flores, virutas de madera y corchos.

Todo este material es trasladado al Ecoparque del Cabildo de Gran Canaria, donde se transforma en compost para uso agrícola, reduciendo la cantidad de residuos que acaban en el vertedero y dándole una nueva vida a los desechos del hogar.

Desde su puesta en marcha en diciembre de 2023 en Mercalaspalmas y en las Escuelas Municipales Infantiles, ya se han recogido más de 830.620 kilos de residuos orgánicos, según datos del Servicio Municipal de Limpieza.

¿Dónde hay quinto contenedor en la ciudad?

Además de Zurbarán, el contenedor marrón ya se ha instalado en Los Tarahales, Ciudad Jardín, La Minilla, La Galera, San Francisco de Paula, Altavista, Guanarteme, El Zardo, Lomo Apolinario, San Francisco, Monteluz, Casa Ayala, Nueva Isleta, Cuatro Cañones, El Polvorín, San Antonio, y las urbanizaciones Montalex y Santa Margarita, así como en Las Coloradas y en la carretera de Los Hoyos. En las próximas semanas se incorporará también en Fincas Unidas.

Cómo acceder al servicio

Para poder usar el contenedor marrón, los vecinos deben inscribirse y recoger el llavín de acceso. Este trámite puede hacerse presencialmente en los estands informativos colocados en los barrios o a través de la web municipal.

Además, las primeras 100 personas registradas en cada barrio reciben de forma gratuita un cubo de 15 litros y 20 bolsas biodegradables para facilitar la separación en casa.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, destaca que esta medida busca "facilitar el reciclaje orgánico a la ciudadanía y reducir la cantidad de residuos que acaban en el vertedero, convirtiéndolos en un recurso útil como el compost". Alemán anima a los vecinos y vecinas a sumarse a esta iniciativa que fomenta un modelo de ciudad más sostenible.