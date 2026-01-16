Activistas queman un mural con la imagen de Trump junto a la catedral de Canarias

Activistas del colectivo Acción Insumisa protagonizaron este viernes una protesta de carácter simbólico en Las Palmas de Gran Canaria, donde quemaron un mural de cuatro metros de altura con la imagen del presidente estadounidense, Donald Trump. La pieza había sido instalada en la fachada trasera de la catedral de Santa Ana.

Según informó el propio colectivo, la acción fue concebida como un gesto de denuncia contra la política exterior de Estados Unidos y sus efectos en el contexto internacional. Para ello, los activistas eligieron un enclave de alto valor patrimonial y simbólico de la capital grancanaria, con el objetivo de amplificar el alcance de su mensaje.

En un comunicado, Acción Insumisa relaciona la protesta con lo que considera vulneraciones reiteradas del derecho internacional humanitario y de la soberanía de distintos pueblos y Estados. Asimismo, critica la posición de la Unión Europea, a la que acusa de mantener una actitud de subordinación frente a las decisiones de Washington en los ámbitos político, económico y militar.

El colectivo sostiene que la legalidad internacional se aplica de forma selectiva en función de intereses estratégicos, una práctica que, a su juicio, erosiona las instituciones democráticas y altera el equilibrio entre Estados. En este marco, la acción fue presentada como una llamada de atención sobre el uso del poder y la fuerza en las relaciones internacionales.

Acción Insumisa defiende la necesidad de una respuesta social amplia ante lo que considera una deriva autoritaria del orden global. En su comunicado, el grupo apela a la defensa de los derechos sociales y políticos y a la construcción de una mayor autonomía estratégica de Europa en los ámbitos económico, tecnológico y medioambiental.