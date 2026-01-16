Cautela entre las patronales del Puerto de Las Palmas ante la compra de Marruecos del 45% de Boluda

Cautela entre las patronales del Puerto de Las Palmas ante la compra del 45% del accionariado de Boluda Corporación Marítima por parte de Marsa Maroc, empresa pública marroquí. Las asociaciones empresariales se mueven entre el silencio, la duda y el aplauso un día después de que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, reclamara al Ministerio de Industria y Turismo analizar la operación y, en caso de ser necesario, condicionarla o directamente denegarla. Morales considera que este movimiento empresarial afecta a enclaves estratégicos, entre ellos el propio Puerto de Las Palmas, donde la naviera valenciana tiene una terminal de contenedores.

El presidente de Fepeport, José Juan Socas, recalca que esta es "una operación de una empresa privada, han vendido un porcentaje de sus activos y Boluda sigue manteniendo el control sobre su empresa con el 55%". Socas remarcó que la naviera valenciana "ha demostrado desde hace muchos años que tiene un compromiso con Canarias", en referencia a las terminales que dependen de estos en las Islas -en un total de cinco puertos, siendo Las Palmas la más grande-.

"Politización" de una operación empresarial

"Entendemos que es una excelente jugada del grupo Boluda", matizó Socas. Considera que esta operación será una manera de acceder a los puertos marroquíes -Marsa Maroc controla 22 recintos portuarios en el país vecino-, "al igual que ha entrado en otros puertos en el mundo con el negocio del remolque". El presidente de Fedeport entiende que si el gobierno del país vecino ha invertido más de 80 millones de euros en la compra, "lo que pretende es obtener un rendimiento sobre esa inversión, querrá rentabilizar y potenciar Canarias".

En cambio, resaltó que su preocupación está centrada en estos momentos "en la aplicación de las ETS [régimen de comercio de emisiones]". Socas tildó las críticas vertidas por Antonio Morales como un intento de "politización" de una operación empresarial. "Nosotros creemos que una atracción de capital extranjero siempre es interesante", y añadió que "otra cosa sería que nos hubiera gustado que ese capital hubiese sido francés o alemán".

Carácter estratégico de los puertos

El presidente de Oneport, José Mayor, resalta que un empresario "es libre de vender su empresa, pero cuando se trata de una empresa estatal hay una diferenciación". Mayor invita a "analizar la operación con tranquilidad" y destaca dos puntos a tener cuenta. Primero, "estamos hablando que el comprador es un gobierno extranjero"; y matiza en este sentido que los negocios que se hacen en los puertos son concesiones estatales "que pasan ahora en un 45% a otro estado".

En segundo lugar, Mayor destaca el carácter "estratégico" que tienen los puertos, "que son de interés general y donde el que vende tampoco es un propietario, sino un concesionario". Una importancia de los recintos portuarios que toma más relevancia si cabe en la Islas, dado que por estos entra la mayoría de importaciones además del motor económico que suponen dentro del circuito del comercio internacional. Mayor concluye que esta operación se tiene que analizar "con pulcritud porque el comprador no es un empresario privado".

Según Morales, la entrada de Marsa Maroc repercutiría en la estabilidad y funcionamiento del Puerto de Las Palmas

Como señal de esta posición de cautela, desde Asocelpa, otra de las grandes asociaciones del Puerto de Las Palmas, han preferido no hacer declaraciones y no valorar la operación de compra-venta de accionariado entre Boluda Corporación Marítima y Marsa Maroc.

En la carta remitida al Gobierno de España por parte de Antonio Morales, este argumenta que esta operación podría encajar en los supuestos de suspensión del régimen de liberalización previsto en la Ley 19/2003. Según el presidente del Cabildo, la entrada de capital marroquí en Boluda repercutiría de manera directa en la estabilidad y funcionamiento del Puerto de Las Palmas. Por eso incide en que se dan las circunstancia para aplicar la normativa dada la naturaleza del capital de Marsa Maroc -el Estado marroquí- y la importancia de los recintos portuarios para las Islas.

Además, el presidente del Cabildo advierte sobre el avance estratégico de Marruecos frente a Canarias en materia portuaria y sus reclamaciones históricas sobre aguas o recursos minerales. Los puertos del país norteafricano son competidores de los recintos portuarios canarios. El propio Morales también alertó esta semana de la expansión del recinto de Dajla, en el Sáhara, y las posibles repercusiones para la Isla.