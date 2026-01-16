Hostelería
Un clásico que cambia de manos: Casa Suecia se renueva tras seis décadas en Las Palmas de Gran Canaria
El emblemático local de la calle Tomás Miller, referente de la gastronomía escandinava en la capital grancanaria desde 1964, inicia una nueva etapa tras la jubilación de su histórico propietario.
Casa Suecia, una de las cafeterías históricas de Las Palmas de Gran Canaria, afronta un relevo generacional que marca el inicio de una nueva etapa. El emblemático local de la calle Tomás Miller, abierto desde la década de 1960 y situado a escasos metros de la playa de Las Canteras, ha cerrado temporalmente sus puertas para someterse a una reforma. El motivo es el cambio de titularidad del negocio, consecuencia directa de la jubilación de su histórico propietario, Paco Falcón.
Un cierre temporal que no pasa desapercibido en la calle Tomás Miller
El cierre no ha pasado inadvertido para vecinos y clientes habituales. Desde la calle, las grandes cristaleras de la cafetería Casa Suecia aparecen cubiertas con papel continuo y un cartel, firmado escuetamente por “el jefe”, anuncia que el local permanecerá cerrado hasta el cuatro de febrero. Un paréntesis que pone fin a casi medio siglo de gestión continuada y abre una etapa de renovación tanto en la dirección como en la imagen del establecimiento.
Un cartel en la fachada anuncia que la reapertura tendrá lugar el 4 de febrero
Una cafetería sueca con raíces en los años sesenta
La historia de Casa Suecia se remonta a 1964, cuando fue fundada por la familia sueca Köller en plena efervescencia turística de la capital grancanaria. En aquellos años, la actividad turística se concentraba principalmente en la ciudad y el sector de la restauración vivía un momento de expansión. En 1970, el negocio pasó a manos de otro matrimonio sueco, los Lunhd, y en 1978 Paco Falcón se incorporó primero como socio y posteriormente como responsable del local, tras haber vivido en Suecia y haberse formado en su cultura gastronómica nórdica.
Referente de la gastronomía escandinava en Gran Canaria
Desde entonces, Casa Suecia se consolidó como un referente de la comida escandinava en Gran Canaria. Fue uno de los primeros establecimientos en introducir en la isla productos hoy habituales como el salmón marinado, el arenque o platos tradicionales suecos que marcaron a generaciones de clientes. El local mantuvo siempre una identidad propia, con una decoración apenas modificada desde sus inicios, mobiliario traído de Estocolmo y un gran mural original que preside la sala desde hace más de medio siglo.
El nuevo propietario también gestiona Madre del Amor Hermoso y Loopy's
Un negocio familiar ligado a varias generaciones de clientes
Durante décadas, Paco Falcón regentó la cafetería junto a su hijo Samuel Falcón, quien creció entre mesas, dulces y celebraciones tradicionales como la fiesta sueca de Santa Lucía. Ni siquiera los momentos más difíciles, como el prolongado cierre durante la pandemia, cuando la falta de espacio para terraza obligó a bajar la persiana durante meses, rompieron el vínculo del negocio con su clientela fiel, formada por vecinos, turistas y familias que han repetido durante años.
Nuevo propietario y una etapa de renovación
Con la jubilación de Falcón, Casa Suecia cambia de manos y pasa a ser gestionada por Coto Jordán, según avanza el digital Miplayadelascanteras. Se trata de un hostelero con experiencia en la zona y responsable de restaurantes como Madre del Amor Hermoso, en el paseo de Las Canteras, o el veterano Loopy’s, en la playa de San Agustín. La reforma actualmente en marcha anticipa cambios visibles en el local, aunque queda por ver cómo se integrarán con el peso histórico del establecimiento.
