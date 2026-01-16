¿Qué hacer este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria? Las fiestas de Tamaraceite estrenan un programa lleno de cultura, tradiciones y gastronomía

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, junto a la Comisión de Fiestas del barrio, celebra desde este viernes, hasta el próximo domingo 25 de enero, las Fiestas en Honor a San Antonio Abad de Tamaraceite. Actos religiosos, culturales, deportivos y lúdicos dirigidos a todos los públicos integran un completo programa festivo –incluyendo una variada oferta de gastronomía– con propuestas para la ciudadanía que combinan tradición y participación vecinal.

Algunos de los actos más destacados incluyen la Romería-Ofrenda, las verbenas, y diversas galas, así como los pasacalles y la popular bendición de los animales, uno de los actos más arraigados de estas celebraciones populares.

Arraigo cultural y social

En esa línea, la concejala del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Esther Martín, ha subrayado que "estas fiestas son un reflejo del arraigo cultural y social de Tamaraceite, un momento en el que vecinos y vecinas de todas las edades se reúnen para compartir tradición, música y gastronomía".

Asimismo, Martín ha señalado: "El Ayuntamiento continúa con estas celebraciones su compromiso con la conservación de nuestras costumbres y con la participación ciudadana, al tiempo que se convierte en un espacio seguro y accesible para que todos disfruten de la cultura y la convivencia del barrio".

Un pregón en honor a la emblemática comerciante Mariquita Villegas y sus tradicionales bizcochos en honor a San Antonio Abad

Las celebraciones comenzarán este viernes 16 con el pregón, que correrá a cargo de la familia descendiente de Mariquita Villegas, una figura emblemática del barrio. Mariquita Villegas fue una histórica comerciante de Tamaraceite, muy conocida por su tienda en la Carretera General y por ser la creadora de los tradicionales bizcochos que llevan su nombre y que cada año se bendicen en las fiestas de San Antonio Abad como parte de los actos centrales.

Tras el pregón, a las 20:00 horas, se realizará la subida de la bandera y, a las 21:30 horas, tendrá lugar la actuación del mariachi en la Plaza Don Ceferino Hernández.

Programa de actos

El sábado 17, Día Litúrgico de San Antonio Abad, los actos religiosos se iniciarán con el repique de campanas a las 11:50 horas y la Misa a las 12:00 horas, seguida de la preparación de la Romería a las 12:30 horas. La V Romería saldrá a las 18:30 horas desde los aparcamientos de la calle Melchor, y a las 20:15 horas el patrón recibirá las ofrendas, carretas y grupos folclóricos. La jornada concluirá con la ‘Noche de Parrandeo’, que arrancará a las 22:00 horas con la actuación de la Parranda La Polvajera.

El domingo 18 comenzará con la Diana Floreada a las 09:30 horas, cuyo recorrido recorrerá distintas calles del barrio. A las 11:30 horas se celebrará la Solemne Función religiosa, seguida de la procesión a las 12:30 horas. Por la tarde, a las 16:30 horas, se llevará a cabo la Gran Fiesta Infantil en la Plaza Don Ceferino Hernández, completando así el primer fin de semana de celebraciones.

Los días grandes de las fiestas

Durante la semana central, del martes 20 al jueves 22 de enero, el programa cultural incluirá actividades de la ‘Galería de Galas’ y otras propuestas para todos los públicos. El martes 20, a las 17:30 horas, se realizará una Exhibición de Kickboxing K1 en el Escenario Principal de la Calle Melchor. El miércoles 21, a las 20:30 horas, tendrá lugar la Gala Elección de la Gran Dama y Lady, y el jueves 22 se celebrará el Bingo Solidario a las 17:00 horas, seguido de la Gala Miss Tamaraceite a las 20:30 horas, ambas en el mismo escenario.

El fin de semana grande y clausura de las fiestas se desarrollará del viernes 23 al domingo 25 de enero. El viernes 23 comenzará con la Gala Infantil Rey y Reina a las 17:30 horas, la III Gala Tamaratrans a las 21:00 horas y la actuación del Grupo D’Music a las 23:30 horas. El sábado 24, las actividades se abrirán con el Mercadillo a las 10:00 horas y el Concierto del Grupo 5 Bertura a las 12:00 horas, mientras que a las 17:00 horas se realizará un Pasacalles con Banda y Papahuevos. La jornada concluirá con las actuaciones nocturnas del Grupo Ritmo Bakano a las 22:00 horas y de la Orquesta Armonía Show a las 00:30 horas.

El domingo 25, Día de los Animales, los actos comenzarán con la Misa y Procesión a las 11:30 horas, seguidos de la tradicional Bendición de Animales, Ganado y Bizcochos, así como la Elección de Mascota 2026 a las 14:00 horas. A las 14:30 horas se celebrará una demostración de Gincana en la Plaza y la Verbena del Solajero con Leyenda Joven y paella solidaria en el escenario principal pondrá el broche final a diez días de celebración.