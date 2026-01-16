Qué es el neuromarketing turístico y por qué Las Palmas de Gran Canaria lo aplica

Las Palmas de Gran Canaria va a poner en marcha un estudio de neuromarketing turístico para comprender mejor cómo perciben los visitantes los recursos promocionales de la ciudad y qué emociones les generan. La iniciativa está impulsada por Turismo LPA, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y EMOTUR Lab, el laboratorio de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) especializado en esta disciplina.

El proyecto fue presentado por el concejal de Turismo, Pedro Quevedo, y el catedrático y director del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES), Sergio Moreno, y se centra en el análisis de la experiencia turística mediante técnicas científicas aplicadas al marketing.

¿En qué consiste el neuromarketing turístico?

El neuromarketing turístico aplica metodologías científicas para medir de forma objetiva cómo las personas procesan la información asociada a un destino. En este estudio, el objetivo es analizar la atención, la percepción y las emociones que despiertan los distintos estímulos promocionales vinculados a Las Palmas de Gran Canaria.

A diferencia de los métodos tradicionales, este enfoque permite profundizar en los procesos emocionales que influyen en la experiencia del visitante, más allá de lo que este declara de manera consciente.

Cómo se analiza la experiencia del visitante

El proyecto se desarrolla con turistas nacionales e internacionales que acuden a la oficina municipal de información turística. A partir de su interacción con distintos materiales promocionales, el equipo investigador analiza cómo se construye la experiencia turística desde una perspectiva visual y emocional.

En el estudio participan las investigadoras de neurociencia aplicada al marketing de la ULPGC Melinda Suárez Suárez y Elizabeth González Guanche, junto al técnico de marketing Andreu Rodríguez Gnadlinger, que trabajan con metodologías diseñadas para medir de manera objetiva la respuesta de los visitantes ante los estímulos analizados.

Técnicas y soportes analizados

La investigación combina técnicas experimentales y declarativas, como el seguimiento ocular, el análisis de microexpresiones faciales y cuestionarios posteriores a la experiencia. Entre los materiales evaluados se encuentran la nueva web turística www.lpavisit.com, distintos soportes publicitarios urbanos (mupis) y varios vídeos promocionales del destino.

El objetivo es conocer cómo se percibe la nueva plataforma digital, evaluar el impacto visual de la publicidad exterior y determinar qué emociones generan los contenidos audiovisuales en los visitantes.

Investigación aplicada a la promoción turística

Según explicó Pedro Quevedo, este tipo de estudios permite avanzar en la forma de entender la comunicación turística, incorporando el conocimiento científico para mejorar la experiencia del visitante y la eficacia de los mensajes promocionales. Además, la colaboración con la Universidad refuerza un modelo de gestión basado en la innovación, la sostenibilidad y la toma de decisiones apoyadas en datos.

Por su parte, Sergio Moreno subrayó que la investigación es clave para la innovación turística, ya que la experiencia del viaje se construye en gran medida a partir de procesos emocionales que no siempre coinciden con lo que el visitante expresa de forma consciente.

Un proyecto con aplicación directa

La muestra del estudio está formada por turistas reales, lo que permite obtener resultados directamente aplicables a la estrategia de promoción del destino. En un contexto turístico competitivo y con alta saturación de información, el neuromarketing turístico se plantea como una herramienta para mejorar el posicionamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El proyecto está siendo desarrollado por EMOTUR Lab dentro del ecosistema de Canarias Living Lab, integrado por la ULPGC, la Universidad de La Laguna, SCALA y la Fundación Canaria Living Lab, y refuerza la apuesta por la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento al sector turístico.