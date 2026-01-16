Las obras de modernización de El Sebadal culminan con el asfaltado en vías clave del polígono

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha concluido esta semana los trabajos de asfaltado en varios tramos estratégicos de la calle Profesor Lozano y en la glorieta que enlaza con la calle Doctor Juan Domínguez Pérez. Las obras se incluyen dentro del proyecto de modernización y renovación del polígono industrial de El Sebadal, que cuenta con un presupuesto de 1,26 millones de euros.

Las actuaciones se desarrollaron en horario nocturno, entre los días 11 y 13 de enero, y obligaron a una reordenación temporal del tráfico para garantizar la seguridad tanto de los operarios como de los usuarios del área industrial. Estas labores dan continuidad a los trabajos iniciados el pasado mes de diciembre, cuando ya se ejecutaron tareas de reasfaltado en varias de las principales vías del polígono.

Continuidad de las obras

Tras la finalización de esta fase, el proyecto seguirá avanzando en las próximas semanas con nuevos trabajos de asfaltado en otros puntos del polígono, entre ellos las rotondas de la calle Doctor Juan Domínguez Pérez. Además, se prevén actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad, como la ejecución de nuevos rebajes y la finalización de la continuidad de la acera en la calle Sao Paulo.

Mejoras en infraestructuras y servicios

El plan de modernización contempla el reasfaltado de las principales vías de El Sebadal, la reestructuración del estacionamiento para duplicar el número de plazas disponibles y la eliminación de barreras arquitectónicas. A estas medidas se suma la instalación de luminarias tipo LED, orientadas a optimizar el consumo energético y mejorar la eficiencia del alumbrado público.

En conjunto, la actuación prevé el asfaltado de aproximadamente 40.000 metros cuadrados, así como el fresado de 25.490 metros cuadrados para mejorar el estado del firme. También incluye la reorganización del estacionamiento mediante un diseño en espina, que incrementa la capacidad y facilita la circulación interna.

Financiación y objetivos del proyecto

El proyecto está financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través del Plan de Revalorización de los Polígonos Industriales de Las Palmas de Gran Canaria, y está impulsado por la Concejalía de Desarrollo Local, Turismo y Ciudad de Mar junto con Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda. Su objetivo es reforzar la competitividad del área industrial y favorecer la implantación de nuevas actividades empresariales en el entorno.