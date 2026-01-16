Las Palmas de Gran Canaria mejora el sistema de pluviales en uno de los 'puntos negros' de inundaciones

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha culminado una actuación para mejorar el sistema de evacuación de aguas pluviales en el barrio de Cañada Honda, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones y garantizar el correcto drenaje del barranco durante episodios de lluvias intensas. La intervención responde a una demanda vecinal ante los problemas de acumulación de agua registrados en la zona.

Recuperación del conducto de desagüe

Los trabajos han permitido restablecer la capacidad de evacuación de un conducto de un metro de diámetro que canaliza el caudal del barranco hacia una arqueta decantadora existente. Este tubo se encontraba completamente obstruido por tierra y vegetación acumuladas durante años, lo que dificultaba el paso del agua y aumentaba el riesgo de desbordamientos en situaciones de precipitaciones intensas.

Actuación técnica y retirada de residuos

La intervención, desarrollada por la empresa Emalsa Operaciones a través de la Unidad Técnica de Aguas, ha consistido en la retirada de los materiales acumulados en el tramo previo a la arqueta mediante maquinaria retroexcavadora. Los residuos generados fueron trasladados a un gestor autorizado, cumpliendo la normativa vigente en materia de gestión de residuos.

Refuerzo de la seguridad del entorno

Además de la limpieza del conducto, se ha acondicionado el terreno para garantizar una actuación segura y se ha ejecutado una ampliación del vallado existente, con el fin de reforzar la protección perimetral del entorno del barranco y minimizar riesgos para el vecindario.

Inversión y objetivo de la obra

El presupuesto total de la actuación ha ascendido a 39.269 euros, destinados a una intervención integral orientada a asegurar el correcto encauzamiento de las escorrentías. Con esta actuación, el Consistorio busca mejorar la seguridad hidráulica de Cañada Honda y reducir las incidencias asociadas a fenómenos meteorológicos adversos.