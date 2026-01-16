El Puerto de Las Palmas opta de nuevo a alzarse con el galardón de mejor puerto de la Europa Atlántica

La Autoridad Portuaria de Las Palmas vuelve a ser seleccionada como finalista en los Premios Cruceroadicto 2025, concretamente en la categoría “Mejor Puerto de la Europa Atlántica”, un premio con el que ya se alzó el ente público en 2023 en la misma categoría.

Esta nominación supone un reconocimiento directo a la experiencia ofrecida por el Puerto de Las Palmas a las compañías de cruceros y a los viajeros, así como a su papel estratégico en el Atlántico Medio como puerto base y puerto de escala.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, destacó que “volver a estar entre los finalistas en estos premios es un motivo de orgullo para toda la comunidad portuaria. Es un reconocimiento que no procede de la industria, sino del propio crucerista, lo que pone en valor el trabajo de quienes hacen posible que Las Palmas sea un puerto acogedor, eficiente y competitivo”.

Por otro lado, Calzada apuntó que “este tipo de nominaciones demuestran la importancia de seguir invirtiendo en infraestructuras, conectividad y experiencia del pasajero. Independientemente del resultado final, ya es un éxito estar entre los tres mejores puertos de la Europa Atlántica según los viajeros. En 2023, el Puerto de Las Palmas obtuvo este mismo galardón, tras ser elegido por los cruceristas como Mejor Puerto de la Europa Atlántica, un reconocimiento que reflejó tanto la calidad de los servicios portuarios como la satisfacción del viajero internacional”.

La organización informó de que, de los 1.184 candidatos iniciales, solamente 57 han alcanzado la condición de finalistas, lo que convierte esta selección en un hito especialmente significativo en términos de calidad y competitividad del sector.

La ceremonia de proclamación de los ganadores, a la que asistirá la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, tendrá lugar el próximo jueves 22 de enero de 2026, en el Auditorio de Fitur Cruises, en Madrid. El evento contará con cobertura de medios internacionales y un encuentro de networking posterior con agentes del sector.

A la cabeza en operaciones portuarias y servicios al pasajero

Entre los principales criterios destacados por los cruceristas figuran la operatividad portuaria en embarques y desembarques, la conectividad con la ciudad y la cercanía a recursos turísticos, la calidad de los servicios al pasajero tanto en terminal como en el entorno urbano, la capacidad para operar itinerarios atlánticos y transoceánicos, así como la existencia de infraestructuras adaptadas específicamente al tráfico de cruceros.

En el caso del Puerto de Las Palmas, su función como puerto base en invierno, la integración urbana del recinto y la diversificación de rutas han sido especialmente valoradas por navieras y cruceristas.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas participará en la ceremonia del 22 de enero en Fitur, momento en el que se anunciará si el Puerto de Las Palmas logra por segunda vez este galardón. Además, el encuentro permitirá avanzar en la promoción exterior del Puerto de Las Palmas y en su posicionamiento ante los principales actores del sector de cruceros.