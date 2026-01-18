La Paterna abre el nuevo plan conjunto de Limpieza y Parques y Jardines

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa impulsando acciones coordinadas para reforzar el mantenimiento y la mejora de los espacios públicos, mediante la puesta en marcha de una nueva fase de actuaciones conjuntas entre el Servicio Municipal de Limpieza y Parques y Jardines. La VI Fase arranca en La Paterna bajo la supervisión de los concejales de ambas áreas, Gemma Martínez Soliño y Héctor Alemán, que han acudido al barrio a revisar el despliegue de la acción.

Esta Fase VI de actuaciones conjuntas se desarrollará en los cinco distritos hasta el próximo 30 de abril, con un cronograma que distribuye los trabajos en Santa Catalina, Barranquillo Don Zoilo, Casablanca I y Almatriche. La intervención conjunta contempla tareas específicas vinculadas al acondicionamiento de espacios ajardinados y zonas terrosas, así como actuaciones complementarias de limpieza intensiva. Este se activa en zonas en las que, por su configuración, requieren de un servicio complementario a las actuaciones ordinarias de mantenimiento.

¿Qué actuaciones se harán?

En La Paterna, Parques y Jardines tiene previsto actualizar la poda de árboles y palmeras del barrio así como la retirada de residuos de las zonas ajardinas, además de la reposición de seis alcorques vacíos en el barrio. El dispositivo se desarrolla con dos equipos de poda y el refuerzo de cuatro operarios de jardinería que trabajarán de forma intensiva durante al menos dos semanas.

El Servicio de Limpieza realizará intervenciones complementarias en las mismas zonas, centradas en la retirada de residuos no vegetales, el baldeo del perímetro de actuación, la limpieza integral de papeleras y contenedores, y el saneamiento de espacios afectados por vertidos no autorizados. Para ello se despliega una media de 32 trabajadores y los medios mecánicos necesarios para actualizar el mantenimiento de calles y plazas de La Paterna.

Con esta coordinación operativa con la que el Ayuntamiento busca garantizar un resultado más eficaz, actuando de manera simultánea sobre distintos elementos del espacio público, se ha actuado ya sobre 27 barrios y se han retirado más de 300 toneladas de materia orgánica, destinada a la planta de compostaje municipal, y más de 38 toneladas de residuos sólidos. Además se han replantado más de un centenar de alcorques vacío y se han repoblado jardineras con más de 1000 nuevos ejemplares.