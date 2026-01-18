La Urbanización Reina Mercedes teme nuevas inundaciones
Parques y Jardines ha dejado una pila de troncos acumulada sobre imbonarles desde el paso de Emilia
Las fuertes lluvias que, a ratos, han caído sobre Las Palmas de Gran Canaria desde primera hora de la mañana han sorprendido a más de uno. Al desapacible día se une que unen los problemas derivados de la acumulación de agua en algunos puntos. En la Urbanización Reina Mercedes temen inundaciones al estar taponado uno de los imbonarles de las inmediaciones, despertando así el miedo en uno de los principales puntos negros de la capital.
Según el presidente de la asociación de vecinos, Juan Guerra, desde el paso de la borrasca Emilia -a mitad del pasado mes de diciembre- hay una serie de restos de troncos de árboles apilados sobre uno de los imbornales, impidiendo que estos hagan su función cada vez que llueve, tal y como ha ocurrido este domingo.
Llamada a Parques y Jardines
Guerra apunta que ha llamado en varias ocasiones durante este último mes a Parques y Jardines para su retirada, sin que todavía esta se haya hecho efectiva. Tras las fuertes lluvias de la mañana de este domingo se ha acumulado el agua en los aparcamientos y han saltado varias alcantarilladas, taponadas por toallitas húmedas.
La semana pasada una lectora denunció que en la plaza Rodríguez Monroy, en Escaleritas, también hay acumulada una pila de troncos desde el paso de Emilia. La borrasca derribó 56 árboles y 22 palmeras en toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Este domingo también han saltado las alcantarillas en otros barrios de la capital grancanaria. Caso de la avenida Primero de Mayo, donde también hay semáforos apagados. En Cañado Honda, junto a Costa Ayala, el barranco ha vuelto a correr con fuerza, aunque sin provocar incidencias.
