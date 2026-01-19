Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Temporal CanariasCortes carretera Gran CanariaVivienda Las PalmasAccidente ferroviario en CórdobaAvisos AemetPobreza Canarias
instagramlinkedin

Buscan a Luz Marina tras desaparecer en Las Palmas de Gran Canaria

La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta por la desaparición d ela mujer, vista por última vez el domingo 18 de enero en la capital grancanaria

Luz Marina M. M., desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria el 18 de enero de 2026

Luz Marina M. M., desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria el 18 de enero de 2026 / SOS Desaparecidos

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Luz Marina M. M. se encuentra desaparecida desde el pasado domingo, 18 de enero de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria.

Según la alerta emitida por la Asociación SOS Desaparecidos, la mujer tiene 57 años y mide 1,50 metros de estatura.

Su cuerpo es de complexión normal. Tiene pelo castaño y ojos marrones.

Cualquier noticia sobre su paradero se puede comunicar al teléfono 868. 286.726, al correo info@desaparecidos.es o al 112.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  4. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  5. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  6. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
  7. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  8. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas

Buscan a Luz Marina tras desaparecer en Las Palmas de Gran Canaria

Buscan a Luz Marina tras desaparecer en Las Palmas de Gran Canaria

«Se viene mucho Elvis y mucha Marilyn»: estos son los disfraces que todos quieren para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

«Se viene mucho Elvis y mucha Marilyn»: estos son los disfraces que todos quieren para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Nuevo concurso para terminar el edificio inacabado de 36 viviendas públicas en Tamaraceite

Nuevo concurso para terminar el edificio inacabado de 36 viviendas públicas en Tamaraceite

Pagos aplazados y deuda: el PP exige explicaciones sobre la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria

Pagos aplazados y deuda: el PP exige explicaciones sobre la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria

Saneamiento sin zanjas en Las Palmas de Gran Canaria: 45 metros rehabilitados sin abrir la calle

Saneamiento sin zanjas en Las Palmas de Gran Canaria: 45 metros rehabilitados sin abrir la calle

Las nuevas 240 viviendas de alquiler asequibles en Las Palmas de Gran Canaria necesitan un cambio en el PGO

Las nuevas 240 viviendas de alquiler asequibles en Las Palmas de Gran Canaria necesitan un cambio en el PGO

¿Me conoces mascarita? Cuando el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se vivía de puertas para dentro

La Urbanización Reina Mercedes teme nuevas inundaciones

La Urbanización Reina Mercedes teme nuevas inundaciones
Tracking Pixel Contents