Buscan a Luz Marina tras desaparecer en Las Palmas de Gran Canaria

Luz Marina M. M. se encuentra desaparecida desde el pasado domingo, 18 de enero de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria.

Según la alerta emitida por la Asociación SOS Desaparecidos, la mujer tiene 57 años y mide 1,50 metros de estatura.

Su cuerpo es de complexión normal. Tiene pelo castaño y ojos marrones.

Cualquier noticia sobre su paradero se puede comunicar al teléfono 868. 286.726, al correo info@desaparecidos.es o al 112.