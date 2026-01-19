Buscan a Luz Marina tras desaparecer en Las Palmas de Gran Canaria
La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta por la desaparición d ela mujer, vista por última vez el domingo 18 de enero en la capital grancanaria
Luz Marina M. M. se encuentra desaparecida desde el pasado domingo, 18 de enero de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria.
Según la alerta emitida por la Asociación SOS Desaparecidos, la mujer tiene 57 años y mide 1,50 metros de estatura.
Su cuerpo es de complexión normal. Tiene pelo castaño y ojos marrones.
Cualquier noticia sobre su paradero se puede comunicar al teléfono 868. 286.726, al correo info@desaparecidos.es o al 112.
