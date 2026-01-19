Movilidad
Cortes de tráfico por obras en El Sebadal: estos son los horarios y los desvíos
Las actuaciones se desarrollarán durante tres noches, del martes 20 al jueves 22 de enero, entre las 21:00 y las 6:00 horas
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continuará esta semana con los trabajos de modernización y renovación de las infraestructuras del polígono industrial de El Sebadal, lo que implicará cortes nocturnos de tráfico entre la noche del martes 20 y la del jueves 22 de enero, en horario de 21:00 a 06:00 horas.
Durante esta fase de la obra, las labores de asfaltado se concentrarán en la segunda rotonda desde el norte de la calle Doctor Juan Domínguez Pérez, así como en los aparcamientos situados en su entorno. Además, se actuará en la rotonda de Profesor Lozano y en el tramo viario correspondiente.
Cortes y desvíos temporales
Los cortes y desvíos previstos tendrán carácter orientativo y podrán modificarse en función del desarrollo de los trabajos y de las condiciones técnicas propias de la obra, según ha informado el Consistorio.
Estas actuaciones dan continuidad a los trabajos de asfaltado iniciados el pasado mes de diciembre en el polígono industrial de El Sebadal, donde ya se ha intervenido en varias de sus principales vías con el objetivo de mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial en la zona.
Inversión y alcance del proyecto
El proyecto está impulsado por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda y la Concejalía de Desarrollo Local, Turismo y Ciudad de Mar, y cuenta con la dirección de obra de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa). La inversión asciende a 1,26 millones de euros.
Las actuaciones permitirán mejorar la pavimentación mediante el reasfaltado de las principales vías, incrementar el número de plazas de aparcamiento, eliminar barreras arquitectónicas y renovar el alumbrado público con luminarias de tecnología LED, con el fin de optimizar el consumo energético.
Asfaltado, accesibilidad y alumbrado
El plan contempla el asfaltado de cerca de 40.000 metros cuadrados, el fresado de 25.490 metros cuadrados para mejorar el firme y la reordenación del estacionamiento. Esta reorganización permitirá duplicar las plazas disponibles mediante un diseño en espina que aumenta la capacidad y mejora la circulación interna.
Asimismo, se incorporarán rebajes de aceras y nuevos tramos peatonales para avanzar en accesibilidad, junto con la renovación de 79 luminarias por tecnología LED. La intervención está financiada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través del Plan de Revalorización de los Polígonos Industriales de Las Palmas de Gran Canaria y tiene como objetivo reforzar la competitividad del área y favorecer la implantación de nuevas actividades empresariales.
