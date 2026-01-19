Un dispositivo especial de limpieza moviliza a 55 trabajadores en Las Palmas de Gran Canaria tras la alerta por Fenómenos Meteorológicos Adversos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, mantiene activo un dispositivo especial para sanear y recuperar las zonas del municipio afectadas por los Fenómenos Meteorológicos Adversos registrados durante el fin de semana. El objetivo es restablecer la normalidad en la limpieza viaria y garantizar la seguridad en los espacios públicos.

Los trabajos se han desarrollado en diferentes puntos de la ciudad donde se detectaron incidencias derivadas del episodio meteorológico. Entre las zonas atendidas figuran la urbanización Reina Mercedes, Casa Ayala, GuanartemeTamaraceite, Carretera de Chile y Camino Viejo al Cardón, donde se han realizado labores de retirada de restos y saneamiento.

Un camión realiza trabajos de limpieza en los barrios afectados por los Fenómenos Meteorológicos Adversos / LP/DLP

Refuerzo de medios en las zonas más afectadas

El operativo se ha reforzado con maquinaria pesada tipo tractor en áreas con mayor acumulación de arrastres, como Lomo del Rincón, Las Adelfas y Cañada Honda. Además, se han movilizado equipos humanos hacia los barrios de San José, Salto del Negro y Carretera a las Perreras, donde se detectó la presencia de áridos que requerían una intervención inmediata.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, señaló que el dispositivo se activó desde el primer momento "para actuar con rapidez en las zonas afectadas por los Fenómenos Meteorológicos Adversos, priorizando la retirada de arrastres, ramas y elementos dañados para recuperar la normalidad en los barrios".

Actuaciones por turnos

Tras las inspecciones realizadas, el Servicio Municipal de Limpieza determinó la necesidad de activar servicios rápidos para atender incidencias relacionadas con ramas caídas y cartelería dañada. Las actuaciones se han organizado por turnos para garantizar una respuesta coordinada y se mantendrán operativas hasta la tarde de este lunes.

En el turno diurno, los trabajos se desarrollaron en León y Castillo, Venegas, Luis Doreste Silva, avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, Paseo de Chil, avenida de Escaleritas, Mesa y López, Carretera de Mata, así como en los parques de Santa Catalina y San Telmo, además de Vega de San José y Paseo de San José.

Durante el turno de tarde, el operativo intervino en Las Mesas, Carretera a Marzagán, Carretera a Los Hoyos, Carretera al Zurbarán, la urbanización El Zurbarán, Tafira Alta, la urbanización El Palmeral (Casa del Gallo), Carretera al Fondillo, las ramblas de Jinámar, urbanización Santa Margarita, San Lorenzo, Lomo Los Frailes y Tamaraceite.

Un dispositivo con 55 trabajadores y 17 vehículos

Para atender las incidencias, el Ayuntamiento ha activado un dispositivo integrado por 55 trabajadores, entre ellos 3 mandos, 7 conductores y 7 operarios de furgones de caja abierta, 24 operarios de limpieza, 3 conductores y 6 operarios de camiones baldeadores, 3 conductores de barredoras y 2 operarios de un furgón hidrolimpiador.

En cuanto a medios materiales, el operativo cuenta con 17 vehículos, entre vehículos ligeros, furgones de caja abierta, camiones baldeadores, barredoras y un furgón hidrolimpiador.

El Ayuntamiento agradece la colaboración de la ciudadanía y recuerda que estos trabajos se enmarcan en el objetivo de recuperar la normalidad en el menor tiempo posible, reforzando los servicios de limpieza para atender las incidencias causadas por el episodio meteorológico en todos los distritos del municipio.