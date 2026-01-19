Marruecos repara en el Puerto de Las Palmas el barco con el que busca tierras raras en aguas al sur de Canarias

El buque de investigación oceanográfica Al Hassan al Marrakchi, propiedad del gobierno de Marruecos, permanece estos días varado en seco en uno de los astilleros del Puerto de Las Palmas para ser objeto de una profunda revisión y ser sometido a los ajustes necesarios para que pueda continuar con sus labores, entre las que se encuentra la exploración en aguas al sur de Canarias para la localización de tierras raras.

El Al Hassan al Marrakchi fue construido por Toyota Tsusho y Mitsui Shipbuilding en Japón en 2020 con una inversión de 480 millones de dólares asumida por el gobierno nipón a través del préstamo Términos Especiales para la Asociación Económica (STEP) para Marruecos, que recibió el buque en 2021.

Durante un mes, Repnaval Zamakona Yards se encargará de estudiar el estado y realizar los arreglos que precise este barco que llegó el 8 de enero al Puerto de Las Palmas por primera vez desde que fue botado.

Exploración de tierras raras en el Monte Tropic

El Hassan Al Marrakchi ha sido utilizado en las labores de exploración y búsqueda de tierras raras en el Monte Tropic, un volcán submarino rico en tierras raras, níquel, telurio, vanadio, cobalto, hierro, bario y plomo, minerales imprescindibles para el desarrollo tecnológico y armamentístico, situado en aguas internacionales al sur de Canarias y que se disputan España y Marruecos desde hace varios años.

Su capacidad para realizar trabajos a mil metros de profundidad hacen de este buque de factura nipona una herramienta muy útil para los intereses marroquíes en esta zona a 480 kilómetros al sur de la isla de El Hierro.

Dimensión geopolítica y estratégica

Según el periódico Fez News, el barco zarpó en febrero de 2024 «con investigadores y científicos marroquíes a bordo, en una misión científica destinada a reforzar la soberanía de Marruecos sobre sus recursos marinos, trazar mapas precisos de las fronteras marítimas y descubrir nuevos potenciales de peces y de riquezas minerales» y constituye «una herramienta científica crucial para fortalecer el equilibrio marítimo entre Marruecos y España, especialmente en el ámbito de la delimitación de las fronteras marítimas entre ambos países, ya sea a nivel de las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla o a nivel de las Islas Canarias».

El laboratorio flotante puede hacer sondeos a mil metros de profundidad

Además, fue utilizado para recopilar datos sobre las corrientes, la temperatura, la densidad o el oleaje, entre otros parámetros necesarios para la construcción del tramo submarino del Gasoducto África-Atlántico, que conecta Nigeria y Marruecos con Europa atravesando varios países de África Occidental.

No obstante, gran parte de su actividad se centra la investigación científica en el sector pesquero y acuícola, para evaluar los recursos y estudiar los ecosistemas bajo las órdenes del Instituto Nacional de Investigación Pesquera, que entre otras funciones tiene la elaboración de planes de acción sostenible de la pesca.

Características técnicas del buque científico

Con 48,5 metros de longitud y un ancho de 11,8 metros, está dotado con la tecnología necesaria para realizar mediciones y sondeos del lecho marino hasta los mil metros de profundidad a través del eco acústico. Es el primer buque científico marroquí de estas características y su equipamiento le permite delimitar de forma precisa las fronteras marítimas y realizar un seguimiento científico avanzado de los recursos pesqueros. A bordo pueden alojarse 33 personas, la mitad de ellos especialistas, según el Instituto Nacional de Investigación Pesquera marroquí.

Su equipamiento incluye, entre otros elementos, una roseta para la recogida de muestras de agua a varias profundidades con sensores para estudiar la conductividad, la temperatura y la profundidad, además de un sistema para cartografiar y hacer un plano en tres dimensiones del fondo marino.

El buque ha realizado exploraciones en el Monte Tropic

Un nombre ligado a la ciencia y la cooperación

Con un nombre que homenajea al astrónomo y matemático marroquí del siglo XIII Abu Ali al-Hasan al-Marrakushi, que está considerado como un pionero en trigonometría y cartografía, y cuyo trabajo fue esencial para el estudio del tiempo y los instrumentos astronómicos, este barco es una de las muestras de la colaboración entre Marruecos y Japón en áreas como la investigación pesquera o el desarrollo de innovaciones tecnológicas para la acuicultura.