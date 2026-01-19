Las nuevas 240 viviendas de alquiler asequibles en Las Palmas de Gran Canaria necesitan un cambio en el PGO

La promoción de 240 viviendas en régimen de alquiler asequible que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo acordaron la semana pasada necesitarán un cambio en el Plan General de Ordenación. El proyecto contempla la construcción de una nueva urbanización en un gran solar de titularidad municipal situado en el barrio de Las Torres y cuyo terreno está hoy clasificado y reservado para futuras dotaciones.

Según estipula el PGO de 2012, una porción del solar, situado en la trasera del centro comercial Las Ramblas, está destinada a la construcción de un edificio de uso religioso en el lado más cercano a la calle Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca. La otra, situada en el interior de la manzana, está reservada con la finalidad de crear instalaciones de uso deportivo.

Construcción de una gran mezquita

La parcela de uso religioso estuvo a punto de albergar una mezquita hace cosa de una década. Aunque el primer convenio entre la comunidad musulmana y el Ayuntamiento data de finales de los años 90, sería en 2015 cuando el Consistorio ratificó el mismo. La idea era construir un templo para dar cobertura a 23.000 musulmanes con todo tipo de servicios.

La construcción del templo estaba promovida por la Liga del Mundo Islámico, una organización con origen en Arabia Saudí y que actualmente gestiona la mezquita de la M-30 en Madrid, la más grande de España. A principios de 2016 aparecieron dos cabezas y una pata de cerdo y pintadas contra el Islam en el solar. El proyecto no salió adelante tras un desacuerdo entre los promotores.

El PGO también contempla la creación de un vial interno que conectaría la calle principal -que es la que divide Las Torres y discurre entre la Urbanización Reina Mercedes y el polígono industrial Díaz Casanova- con estas nuevas instalaciones previstas en el interior de la manzana. Se trata de una zona sin edificar donde todavía quedan muros de las antiguas fincas agrícolas que había en la conocida como Nueva Ciudad Alta hasta hace unas pocas décadas.

Modificación del PGO para la Nueva Ciudad Alta

Precisamente, el Ayuntamiento de la capital lleva desde hace un año iniciando la tramitación para hacer una amplia modificación del PGO para el sector de la Nueva Ciudad Alta, el cual comprende de Siete Palmas a la Carretera de Chile y el Doctor Negrín. La parcela en cuestión, situada en la trasera de Las Ramblas, es una de las que sufriría cambios. No obstante, los trámites para construir esta promoción de vivienda pública podrían hacerse sin que haya culminado la modificación iniciada para esta zona de la ciudad.

La opción dos del borrador presentado por el Ayuntamiento hace un año contempla cambiar a uso residencial el solar de uso religioso. El documento prevé una promoción de viviendas con entre seis y diez plantas de altura. En cualquier caso, el plan de Nueva Ciudad está en fase de redacción tras superar la evaluación ambiental. El mismo ha tenido una gran contestación vecinal por las posibles afecciones en Las Torres y Los Tarahales -la alcaldesa ha descartado las expropiaciones-.

La promoción que el Ayuntamiento y el Cabildo han previsto para este solar en el barrio de Las Torres cuenta con una subvención de 39,6 millones de euros por medio del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria. El objetivo será iniciar la licitación en 2027. Por el momento, el proyecto se encuentra en fase de redacción, por lo que todavía no se ha definido la tipología de las viviendas, su distribución, ni sus dimensiones.

Estas 240 viviendas tendrán un régimen de alquiler asequible con precios de hasta 500 euros mensuales. El objetivo de este acuerdo entre las dos instituciones, alcanzado el pasado martes, es intentar mitigar la actual crisis habitacional, sacando viviendas de promoción pública con precios inferiores a los que el ofrece el mercado privado actualmente. El Cabildo está construyendo en la ciudad otras 63 viviendas en El Secadero.