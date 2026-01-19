Nuevo concurso para terminar el edificio inacabado de 36 viviendas públicas en Tamaraceite

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación la finalización del edificio de 36 viviendas públicas de alquiler asequible situado en la parcela P15 de Tamaraceite Sur, una promoción que quedó paralizada tras la resolución del contrato con la constructora adjudicataria por incumplimientos.

El anuncio de licitación fue publicado este lunes 19 de enero en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El nuevo concurso tiene como objeto culminar unas obras de las que hasta ahora solo se ha ejecutado aproximadamente un tercio, correspondiente al esqueleto de hormigón del inmueble.

Casi cinco millones de euros y 14 meses de plazo

El contrato sale a concurso con un presupuesto de 4.991.142,14 euros y un plazo de ejecución de 14 meses. La licitación se tramita mediante procedimiento abierto y corresponde a un contrato de obras de construcción de viviendas. Entre los criterios de adjudicación figura la posible reducción del plazo de ejecución, según se establece en los pliegos.

Gestión a través de Geursa

La Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa) es la entidad encargada de la tramitación del procedimiento. Las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas de forma electrónica antes del 16 de febrero de 2026, a las 15.00 horas, teniendo en cuenta que los horarios de la plataforma están referidos al horario peninsular.

La apertura de la documentación administrativa está prevista para el 18 de febrero, mientras que las ofertas económicas se conocerán el 23 de febrero en un acto público que se celebrará en las oficinas de Geursa.

Un contrato resuelto por incumplimientos

Esta nueva licitación llega después de que el Ayuntamiento resolviera el contrato anterior, adjudicado en 2023 por 5,7 millones de euros, debido a una serie de incidencias que acabaron paralizando las obras durante el último año. El proyecto tuvo que adaptarse a nuevas normativas de eficiencia energética, introducir cambios en el sistema constructivo y hacer frente a problemas en el suministro de materiales, especialmente los de la fachada.

El modificado propuesto por la constructora incumplía la Ley de Contratos del Sector Público, lo que llevó al Consistorio a optar por la resolución del contrato y la convocatoria de un nuevo concurso.

Promoción financiada con fondos europeos

Las 36 viviendas de alquiler asequible de Tamaraceite Sur forman parte de las promociones de vivienda pública impulsadas en este ámbito de la ciudad y están financiadas con fondos europeos Next Generation. Junto a esta actuación, otras promociones del barrio presentan distintos grados de avance o se encuentran paralizadas o pendientes de licitación.