Saneamiento sin zanjas en Las Palmas de Gran Canaria: 45 metros rehabilitados sin abrir la calle

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha finalizado una nueva actuación de mejora de la red de saneamiento en el barrio de Copherfam, donde se ha rehabilitado un tramo del colector de la calle Juan Saraza Ortiz mediante una técnica que no ha requerido abrir zanjas ni intervenir en la calzada.

La intervención se ha desarrollado en la trasera de los edificios situados entre los números 2 y 8 de la vía y ha permitido reparar 45 metros lineales de un colector de saneamiento de 300 milímetros de diámetro que presentaba filtraciones en algunas de sus uniones. Los trabajos se han ejecutado sin afecciones a la movilidad ni a la actividad diaria de la zona.

Rehabilitación interior sin excavaciones

Para la actuación se ha utilizado la tecnología conocida como rehabilitación sin zanja mediante manga continua, un sistema que permite reparar la conducción desde el interior del propio colector. La intervención se realiza accediendo únicamente a través de los pozos de registro existentes, lo que evita excavaciones, cortes de tráfico y molestias a las personas residentes.

Este procedimiento ha permitido dotar al colector de una nueva estructura interior completamente estanca, eliminando las filtraciones detectadas y mejorando el comportamiento hidráulico de la conducción. Según los datos técnicos del proyecto, la solución adoptada prolonga la vida útil de la infraestructura en más de 50 años.

Inspección previa y elección de la técnica

La actuación se llevó a cabo tras una inspección con cámara robotizada que confirmó el buen estado estructural general del colector y la viabilidad de la rehabilitación sin zanja como alternativa a la sustitución convencional. Esta última opción habría implicado obras más complejas en una zona de difícil acceso y con afección directa a edificaciones existentes.

Continuidad en el uso de tecnología sin zanja

Con esta obra, el Ayuntamiento mantiene la aplicación de soluciones técnicas avanzadas para la mejora de las infraestructuras hidráulicas del municipio, priorizando actuaciones que reduzcan el impacto ambiental y optimicen los recursos públicos. Se trata de la segunda intervención de estas características ejecutada en Las Palmas de Gran Canaria, tras la realizada recientemente en el barrio de Triana, consolidando el uso de esta tecnología en el entorno urbano.