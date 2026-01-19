Pagos aplazados y deuda: el PP exige explicaciones sobre la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha exigido a la alcaldesa, Carolina Darias (PSOE), que aclare de forma inmediata si la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, entidad 100% pública, está utilizando pagarés para abonar bienes y servicios por una posible falta de tesorería.

Solicitud de información registrada

El grupo municipal del PP ha registrado una solicitud formal de acceso a la información para conocer si la sociedad municipal está recurriendo a esta modalidad de pago, el importe total comprometido, las empresas afectadas y los plazos previstos para el cobro. Delgado subrayó que se trata de una empresa pública que gestiona fondos municipales y cuyo funcionamiento, señaló, debe ser “ejemplar”.

La portavoz popular indicó que la preocupación aumenta tras el incremento presupuestario experimentado por la Sociedad de Promoción desde la llegada del PSOE al gobierno municipal, así como por las modificaciones de crédito aprobadas para inyectar más fondos. En este contexto, cuestionó que se puedan estar produciendo retrasos en los pagos a proveedores.

Antecedentes económicos

Delgado recordó que en el Consejo de Administración celebrado el 27 de marzo de 2024 se aprobaron las cuentas de 2023, que reflejaban un déficit de 3.251.324,46 euros y una deuda con proveedores de 7.107.892,80 euros, lo que supone 2.228.157,55 euros más que el año anterior. El periodo medio de pago alcanzó los 65,22 días, frente a los 36,13 días de 2022.

A estos datos se suman antecedentes de deuda aflorada, con facturas de los ejercicios 2021 a 2023 sin cobertura presupuestaria por un importe superior a tres millones de euros, así como una deuda con la Agencia Tributaria Canaria vinculada al impago del IGIC, que asciende a 590.750,30 euros.

Contexto de investigación y contratación

La portavoz del PP enmarcó esta petición en un contexto “especialmente sensible”, al encontrarse la Sociedad de Promoción bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Recordó además que su grupo ha solicitado la dimisión de la actual gerente tras la querella presentada por este órgano, una petición que, según indicó, ha sido rechazada por la alcaldesa.

Delgado advirtió también de que la situación resulta más preocupante ante la cercanía del Carnaval, un periodo de alta intensidad de contratación para la sociedad municipal. En este sentido, planteó dudas sobre cómo se están licitando y adjudicando contratos y si se está garantizando a las empresas el cobro en tiempo y forma.

Exigencia de explicaciones

El PP reclama que el Ayuntamiento informe con urgencia si la Sociedad de Promoción está recurriendo al pago mediante pagarés, que detalle los importes, los proveedores afectados y los plazos de vencimiento, y que explique qué medidas se adoptarán para garantizar la liquidez, los pagos y el control interno. Según Delgado, Las Palmas de Gran Canaria no puede permitirse más incertidumbres en la gestión de sus empresas públicas.