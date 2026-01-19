El Puerto de Las Palmas analiza el impacto socioeconómico de la eólica marina en Canarias

El Puerto de Las Palmas analiza el impacto socioeconómico que conlleva el desarrollo y la implantación de la energía eólica marina en Canarias en una jornada técnica organizada por el Clúster Marítimo de Canarias con la colaboración de la Spegc, que se celebrará el martes 27 de enero, en las instalaciones del Centro de Innovación Marino-Marítimo.

Con el título de 'Pulso a la eólica marina', esta jornada forma parte del proyecto aliSEAos financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias y contará con la participación del CEO de la Asociación Empresarial Eólica, Juan Virgilio Márquez, que ofrecerá una visión del mercado offshore en España, y la economista María Dolores Rodríguez, de Aeconomía XXI, que presentará el estudio sobre el impacto socioeconómico de la implantación de las energías renovables marinas en Canarias. Otros ponentes serán Nicola Lombardi, María Maseo y Dunia Tabrarue.

Mesa redonda con empresas del sector naval y energético

Además, el evento incluye una mesa redonda en la que participarán Ángel Fernández (Navantia Seanergies), Raúl Rodríguez (Ghenova), José Luis Hernández (Astican), Guillermo Ramos (Zamakona Yards) e Ismael Fernández (Bluenewables).

El Clúster Marítimo de Canarias reiterará al Gobierno español la reclamación de una subasta propia para la industria eólica marina en Canarias de forma inmediata.