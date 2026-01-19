El 'taxi-guagua' llega a Gran Canaria: arranca el proyecto piloto en el barrio de Siete Puertas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria pondrán en marcha el próximo lunes 26 de enero un proyecto piloto de 'taxi-guagua' destinado a mejorar la conexión en transporte público del barrio de Siete Puertas, una medida que beneficiará también a los residentes de las zonas de La Palma y Llanos de María Rivera.

La iniciativa, coordinada por la Concejalía de Movilidad del Consistorio capitalino y la Consejería de Movilidad Sostenible del Cabildo, a través de la Autoridad Única del Transporte, responde a una demanda vecinal planteada desde hace más de una década para reforzar la movilidad en estas áreas de la capital grancanaria. Los vecinos han venido reclamando la puesta en marcha de una línea de guaguas, para lo que llegaron incluso a construir una 'marquesina fantasma' a modo de protesta. La imposibilidad técnica para que los vehículos de Global puedan circular por la vía del barrio implicó el descarte de esa opción, ante lo que las dos administraciones llegaron a un acuerdo y optaron por esta alternativa.

Los vecinos llegaron a construir una ‘marquesina fantasma’ a modo de protesta para pedir transporte público

Un servicio de enlace con la red de guaguas

El proyecto contempla el uso de taxis para trasladar a los usuarios desde los tres barrios hasta la parada de El Zardo, donde enlazarán con las líneas de Guaguas Municipales (46) y de Global (335). Esta conexión permitirá acceder a puntos clave como Tamaraceite, Siete Palmas y San Telmo.

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento, José Eduardo Ramírez, señaló que el servicio se plantea como una prueba piloto escalable, con el objetivo de analizar la demanda real y ajustar las frecuencias en función de los datos que se vayan recopilando. Según explicó, esta información permitirá valorar en el futuro su extensión a otros barrios del municipio.

La iniciativa contará inicialmente con tres expediciones de ida y vuelta en las franjas de mayor demanda

Ramírez destacó la colaboración del Cabildo de Gran Canaria para dar respuesta a una petición reiterada por parte de los vecinos de estas zonas. En la misma línea, el vicepresidente del Cabildo y consejero de Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, subrayó que se trata de un primer paso para mejorar la movilidad, que se irá adaptando a las necesidades que se detecten una vez el servicio esté en funcionamiento.

Sin coste adicional para los usuarios

El uso del 'taxi-guagua' no supondrá un coste añadido para las personas usuarias, ya que se considerará un transbordo dentro del sistema de transporte público. Para acceder al servicio será suficiente con mostrar cualquiera de los abonos o tarjetas de Guaguas Municipales o Global.

El servicio contará inicialmente con tres expediciones de ida y vuelta en las franjas de mayor demanda: dos a primera hora de la mañana, en torno a las 7.00 y 8.00 horas, y una tercera alrededor de las 14.00 horas. En los transbordos con mayor afluencia, el tiempo medio de espera se situará en torno a los diez minutos, según las previsiones iniciales.