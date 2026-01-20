La Academia Gastronómica de Las Palmas abre el año con un encuentro sobre la experiencia del cliente y el empleado

La Academia Gastronómica de Las Palmas inauguró el pasado lunes su calendario de actividades de 2026 con el primer acto divulgativo del año, celebrado el lunes en el Salón Arencibia del Royal Hideaway Santa Catalina Hotel, en la capital grancanaria. El encuentro reunió a un numeroso público interesado en la gestión, la restauración y el sector servicios, consolidando este tipo de citas como espacios de reflexión más allá de la cocina.

El invitado principal fue Juan Ferrer Cárdenes, consultor, formador y coach ejecutivo especializado en gestión del cambio a través de las personas. Su intervención llevó por título Experiencia del cliente igual a experiencia del empleado, una ponencia centrada en la idea de que la calidad del servicio y la satisfacción del cliente están directamente relacionadas con el bienestar, la implicación y la motivación de los equipos humanos.

La importancia de las personas en el sector servicios

Durante su exposición, Ferrer abordó cómo las organizaciones pueden mejorar sus resultados poniendo el foco en las personas que forman parte de ellas. El mensaje conectó especialmente con profesionales vinculados a la hostelería, la restauración y el comercio, sectores en los que la experiencia del cliente juega un papel clave.

La charla fue seguida con interés por los asistentes, que participaron activamente en el posterior intercambio de ideas, reflejando la actualidad y relevancia del tema en un contexto de transformación constante del sector servicios.

Encuentro de la Academia Gastronómica de Las Palmas / Javier Martín

Mesa redonda con profesionales del ámbito gastronómico

Tras la ponencia, se celebró una mesa redonda que permitió profundizar en los conceptos expuestos desde una perspectiva práctica. En este diálogo participaron Pilar López Cabrera, del Grupo Scooter’s, y Miguel Herrera Santana, responsable de Camino al Jamonal, quienes aportaron su experiencia profesional y compartieron ejemplos reales sobre la gestión de equipos y la atención al cliente.

El formato favoreció un debate cercano, con intervenciones que conectaron la teoría con la realidad diaria de empresas y proyectos vinculados a la gastronomía y la hostelería en Canarias.

Un espacio de reflexión más allá de la cocina

Con este primer acto del año, la Academia Gastronómica de Las Palmas reafirma su apuesta por contenidos divulgativos que abordan la gastronomía desde una visión amplia, integrando aspectos como la gestión empresarial, el liderazgo y el desarrollo de personas, claves para la sostenibilidad del sector.