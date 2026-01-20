Activado el protocolo de seguridad por un maletín abandonado en la Estación de San Telmo

La Policía Nacional activó durante la pasada madrugada el Protocolo de Seguridad Antiterrorista en la Estación de Guaguas de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, tras recibirse una alerta por la presencia de un maletín sospechoso en el interior de las instalaciones. Finalmente, se trató de una falsa alarma, sin riesgo para la población.

El aviso fue emitido por el Centro de Control de Cámaras de Guaguas Global, que detectó, a través de sus sistemas de videovigilancia, cómo una joven dejaba un maletín de madera abandonado en un banco del recinto y se marchaba sin él al tomar una guagua. Ante la actitud considerada sospechosa, los vigilantes de seguridad de SECURITAS alertaron a la Sala 092 del Centro de Emergencias y Coordinación Local (CEMELPA), que movilizó de inmediato a efectivos de la Policía Local y notificó a la Policía Nacional.

El dispositivo de seguridad se activó rápidamente y se acordonó la zona, evacuando el área próxima como medida preventiva. La intervención fue asumida por la unidad TEDAX de la Policía Nacional, especializada en la desactivación de artefactos explosivos, que realizó una inspección técnica del maletín con los procedimientos establecidos para este tipo de casos.

Tras una evaluación minuciosa, los expertos del TEDAX determinaron que el objeto no contenía material peligroso, por lo que se descartó cualquier amenaza. Poco después, se restableció el funcionamiento habitual de la estación y se desactivó el protocolo sin incidencias.

La actuación conjunta entre Policía Nacional, Policía Local y los servicios de seguridad privada de la estación permitió gestionar eficazmente el incidente, garantizando la seguridad ciudadana en un espacio de alta afluencia de pasajeros.

Desde la Policía Nacional se insiste en la importancia de alertar ante cualquier situación sospechosa, como hicieron los trabajadores de seguridad privada, y se recuerda que este tipo de intervenciones, aunque sean falsas alarmas, forman parte de los protocolos preventivos necesarios para proteger a la ciudadanía.