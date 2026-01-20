La cafetería que enamora en Las Palmas de Gran Canaria: productos artesanales y deliciosos
El establecimiento ofrece una propuesta gastronómica artesanal
Las Palmas de Gran Canaria cuenta con cafeterías que se convierten en lugares especiales para quienes las visitan. Los creadores de contenido @descubreconc han visitado una de ellas y no han dudado en recomendárselo a todos sus seguidores. "Esta es la cafetería más bonita de la capital", aseguran.
Se trata de Lava y Salt, un espacio en la capital grancanaria que ha conquistado a sus clientes por su propuesta gastronómica basada en productos ecológicos y elaboraciones artesanales.
Elaboraciones artesanales con productos de temporada
Todos los productos se preparan a diario en el obrador y las recetas se adaptan a las estaciones del año, ya que apuestan por productos frescos y de calidad. Una de sus señas de identidad es que no utilizan azúcar blanco en sus elaboraciones, estas se endulzan con dátiles o panela, ofreciendo productos más saludables sin renunciar al sabor.
Entre sus opciones, los creadores de contenido probaron:
- Tarta de matcha con frambuesa
- Tarta de zanahoria
- Queque con pera en el interior
- Cookie con chocolate blanco y jengibre.
"Toda la vajilla es súper bonita y cuidada", aseguran.
Opciones para todos los clientes
Uno de los aspectos más positivos de Lava y Salt es que ofrece opciones veganas, vegetarianas y sin gluten, además de elaboraciones sin lactosa o sin huevo, "tienen la carta adaptada para muchas intolerancias". Algo que lo convierte en un espacio donde todo el mundo puede encontrar opciones que se adapten a sus gustos y necesidades.
En cuanto a las bebidas, el local apuesta por propuestas originales como chocolates de especialidad o bebidas especiales.
Horario y ubicación
Lava y Salt se encuentra en la calle Simancas, 70, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,8 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han probado sus creaciones.
Abre de martes a jueves en horario de 17:00 a 20:30 horas, mientras que los viernes, sábados y domingos lo hace de 9:30 a 13:30 horas. Los lunes el local permanece cerrado por descanso del personal.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas