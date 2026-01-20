La cafetería que enamora en Las Palmas de Gran Canaria: productos artesanales y deliciosos

Las Palmas de Gran Canaria cuenta con cafeterías que se convierten en lugares especiales para quienes las visitan. Los creadores de contenido @descubreconc han visitado una de ellas y no han dudado en recomendárselo a todos sus seguidores. "Esta es la cafetería más bonita de la capital", aseguran.

Se trata de Lava y Salt, un espacio en la capital grancanaria que ha conquistado a sus clientes por su propuesta gastronómica basada en productos ecológicos y elaboraciones artesanales.

Elaboraciones artesanales con productos de temporada

Todos los productos se preparan a diario en el obrador y las recetas se adaptan a las estaciones del año, ya que apuestan por productos frescos y de calidad. Una de sus señas de identidad es que no utilizan azúcar blanco en sus elaboraciones, estas se endulzan con dátiles o panela, ofreciendo productos más saludables sin renunciar al sabor.

Entre sus opciones, los creadores de contenido probaron:

Tarta de matcha con frambuesa

Tarta de zanahoria

Queque con pera en el interior

Cookie con chocolate blanco y jengibre.

"Toda la vajilla es súper bonita y cuidada", aseguran.

Opciones para todos los clientes

Uno de los aspectos más positivos de Lava y Salt es que ofrece opciones veganas, vegetarianas y sin gluten, además de elaboraciones sin lactosa o sin huevo, "tienen la carta adaptada para muchas intolerancias". Algo que lo convierte en un espacio donde todo el mundo puede encontrar opciones que se adapten a sus gustos y necesidades.

En cuanto a las bebidas, el local apuesta por propuestas originales como chocolates de especialidad o bebidas especiales.

Horario y ubicación

Lava y Salt se encuentra en la calle Simancas, 70, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,8 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han probado sus creaciones.

Abre de martes a jueves en horario de 17:00 a 20:30 horas, mientras que los viernes, sábados y domingos lo hace de 9:30 a 13:30 horas. Los lunes el local permanece cerrado por descanso del personal.